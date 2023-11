Κάντιθ – Ρεάλ Μαδρίτης: Ιστορικός ο Μπέλιγχαμ, ποιον ξεπέρασε σε γκολ όταν ξεκίνησε

Χθες (26/11) η Ρεάλ φιλοξενήθηκε στο Κάντιθ στο γήπεδο Estadio Nuevo Mirandialla για την 14η αγωνιστική της Laliga. Η ομάδα του Αντσελότι, πήρε το παιχνίδι με σκορ 3-0, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 1η θέση, ελπίζοντας απόψε να χάσει η Χιρόνα κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η πρώτη φάση ήταν των γηπεδούχων, με την πάσα στο κόρνερ, όπου έδωσε ο Φερνάντεζ στον Λούκας Πίρες και εκείνος του ξαναδίνει, με τον ίδιο να κάνει σέντρα και να βρίσκει με κεφαλιά τον Ράμος και εκείνος να περνάει την μπάλα έξω στο 11ο λεπτό. Έπειτα, οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τον Ροντρίγκο να κάνει ένα φοβερό σολο και να βάζει εντυπωσιακό γκολ, έχοντας απουσία στην επίθεση από τον τραυματία Βινίσιους (και μέχρι να ολοκληρωθεί η απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι), ανοίγοντας το σκορ στο 14ο λεπτό.

Η Κάντιθ είχε μια καλή ευκαιρία στο 39ο λεπτό με ένα σουτ του Χοσέμπα Θαλντούα να αποκρούει ο τερματοφύλακας της Ρεάλ και να την στέλνει κόρνερ. Στις καθηστερίσης του πρώτου μέρους, οι γηπεδούχοι ξαναπίεσαν για την ισοφάρισε στο 45+4, με τον επιθετικό της Κάντιθ να σουτάρει και να πηγαίνει η μπάλα έξω χωρίς να ανησυχεί ο Λούνιν.

Στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ μπήκε πιο δυναμικά με τον Μπέλιγχαμ να δίνει μια σιρτή πάσα στον Ροντρίγκο, εκείνος να περνάει τον τερματοφύλακα, με αποτέλεσμα η επίθεση να χαθεί με ένα μπέρδεμα, ο Βραζιλιάνος να αφήνει για τον Χοσέλου και ο ίδιος να αφήνει για τον Ροντρικό με την μπάλα να βγαίνει έξω στο 54ο λεπτό. Η πίεση συνεχιζόταν για την βασίλισσα με τον Μόντριτς να βρίσκει το δοκάρι και τον Ροντρίγκο να μην παίρνει το ριμπάουντ στο 63ο λεπτό. Μετά από ένα λεπτό έρχεται και το δεύτερο τέρμα στο 64ο λεπτό με τον Βραζιλιάνο Ροντρίγκο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η φάση ξεκίνησε με μια επίθεση 5 εναντίον 3 της Κάντιθ με τον Μόντριτς να δίνει στον Ροντρίγκο με αποτέλεσμα να βάλει το δεύτερο γκολ.

Στο 74ο λεπτό γίνεται το 3-0 με το Μπέλιγχαμ να βρίσκει τέρμα και να κάνει φτάνει τα 11 γκολ στο πρωτάθλημα σε 12 συμμετοχές αλλά και 3 γκολ στο Champions League. Να σημειωθεί ότι, ο 20χρονος νεαρός Άγγλος κάνει ονειρεμένο ντεμπούτο με τη Ρεάλ και την ίδια στιγμή γράφει ιστορία, ξεπερνώντας ακόμα και το ξεκίνημα του Κριστιάνο Ρονάλντο στους “μερένγκες”. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ στα πρώτα 15 παιχνίδια που αγνίστηκε με τη Ρεάλ πέτυχε 13 τέρματα, που μέχρι πρότινος ήταν και το καλύτερο στην ιστορία του συλλόγου.

Jude Bellingham has the most goals scored by any Real Madrid player in their first 15 games 😱 pic.twitter.com/srJPZiZvIA

— GOAL (@goal) November 27, 2023