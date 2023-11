Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ικάρντι θα καλύψει την θέση του Βινίσιους

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά τον τραυματισμό του Βινίσιους, έχει ξεκινήσει να ψάχνει τον αναπληρωτή του μέχρι να ξανά μπει στον αγωνιστικό χώρο. Το όνομα που ακούγεται είναι αυτό του Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα με την ομάδα της Γαλατάσαραϊ. Ο 30χρονος επιθετικός από την Αργεντινή πέτυχε 15 γκολ σε 20 παιχνίδια που έχει παίξει φέτος φορώντας την φανέλα της Γαλατάσαραϊ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τις τελευταίες ώρες το όνομά του συνδέεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ιστοσελίδα της πατρίδας του, η Ole, αναφέρει πως η βασίλισσά το ψάχνουν για την περίπτωσή του ενόψει της χειμερινής περιόδου.

🚨 Carlo Ancelotti wants Mauro Icardi as a short-term replacement for injured Vinicius Jr. The same report states that Real Madrid is ready to pay Galatasaray €15m for the Argentine striker.

Source: Tuttomercato pic.twitter.com/romQXmVE3z

