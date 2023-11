Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο: SOS για την αποκόλλησή του

Το μεγαλύτερο παγόβουνο στον κόσμο, Α23a όπως είναι γνωστό, αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική και άρχισε να κινείται. Οπως αναφέρει το Reuters, αλλά και το BBC, το εν λόγω παγόβουνο είχε αρχικά αποκολληθεί από τις ακτές το 1986, ωστόσο σχεδόν αμέσως κόλλησε στο σημείο όπου βρίσκονταν μέχρι πρόσφατα. Εχει μέγεθος τρεις φορές μεγαλύτερο από αυτό της Νέας Υόρκης και το ανησυχητικό για τους επιστήμονες, είναι πως δείχνει από τους δορυφόρους να κινείται αρκετά γρήγορα, εξαιτίας ισχυρών ανέμων, αλλά και των ρευμάτων στη θάλασσα. «Είναι σπάνιο να δεις ένα παγόβουνο αυτού του μεγέθους να κινείται, δήλωσε ο Βρετανός επιστήμονας Όλιβερ Μαρς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters, το παγόβουνο είχε αρχίσει να συρρικνώνεται και πλησιάζει στο βόρειο άκρο της χερσονήσου της Ανταρκτικής. Υπάρχει μάλιστα ενδεχόμενο να εισέλθει στο κυκλικό πολικό ρεύμα της Ανταρκτικής, το οποίο θα το στείλει στα νότια του Ατλαντικού, όπου δεν αποκλείεται να κινηθεί προς τη Νότια Αφρική. «Με την πάροδο του χρόνου μάλλον έχει λεπτύνει ελαφρώς και έχει αυτή τη μικρή επιπλέον άνωση που του επέτρεψε να σηκωθεί από τον πυθμένα του ωκεανού και να ωθηθεί από τα ωκεάνια ρεύματα» πρόσθεσε ο Μαρς που έδωσε και ορισμένα πιθανά σενάρια για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η πορεία του παγόβουνου.

Το ένα είναι να σταθεροποιηθεί στην περιοχή της Νότιας Γεωργίας, το οποίο αν συμβεί, θα προκαλέσει προβλήματα στα εκατομμύρια φώκιες, πιγκουίνους και άλλα θαλασσοπούλια που αναπαράγονται στο νησί, καθώς θα δημιουργήσει πρόβλημα στις διαδρομές σίτισης των ζώων. Το δεύτερο πιθανό σενάριο είναι το παγόβουνο να σπάσει σε μικρότερα κομμάτια και να λιώσει σταδιακά ή να κινηθεί προς τη Νότια Αφρική, κάτι που θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

The world’s largest iceberg is on the move for the first time in more than three decades. At almost 4,000 square kilometers, the Antarctic iceberg called A23a is roughly three times the size of New York City https://t.co/MD2UKvnN1k pic.twitter.com/cEd6o3jqXe

