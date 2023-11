Απελευθέρωση ομήρων Χαμάς: Ζωντανή η 9χρονη Έμιλι, επέστεψε στον πατέρα της

Η Χαμάς απελευθέρωσε χθες το βράδυ 13 Ισραηλινούς ομήρους, μεταξύ των οποίων αρκετά παιδιά. Ενα από αυτά ήταν η Έμιλι Χαντ, ένα 9χρονο κορίτσι από το κιμπούτς Μπέρι, το οποίο θεωρούνταν νεκρό από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Το απίστευτο είναι πως ο πατέρας της, Τόμας, είχε βγει στο CNN και θεωρούσε πως το παιδί του είναι νεκρό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο θάνατός της ήταν «μια ευλογία», πιστεύοντας πως θα είναι «καλύτερα νεκρή, παρά όμηρος της Χαμάς».

Λίγες ημέρες αργότερα ωστόσο, είχε ενημερωθεί πως ενδέχεται η κόρη του να είναι ζωντανή. Η είδηση του φάνηκε δύσκολο να την διαχειριστεί. «Στην αρχή, όταν μου είπαν ότι μάλλον ήταν νεκρή, ήταν κατά κάποιο τρόπο ανακούφιση. Αλλά τώρα πρέπει να αλλάξω το μυαλό μου με αυτές τις νέες πληροφορίες και τώρα έχω ελπίδα, τώρα έχω ελπίδα ότι είναι ζωντανή, οπότε προσευχόμαστε να επιστρέψει» είχε πει εκ νέου στο CNN.

H συγκλονιστική στιγμή της αγκαλιάς πατέρα και κόρης

Χθες το βράδυ, πήρε στην αγκαλιά του την κόρη του, την οποία η Χαμάς άφησε ελεύθερη μετά από 50 ημέρες ομηρίας.

Η στιγμή καταγράφηκε από κάμερα και είναι συγκλονιστική:

The first hug! Here’s the moment Emily Hand ran into the arms of her father.

And right after, Hila Rotem Shoshani ran into the arms of her uncle. Her mother is still being held hostage in Gaza. pic.twitter.com/c0sSvqaoNc

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 26, 2023