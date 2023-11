Serie A, 15χρονος Καμάρντα: Ο νεότερος παίκτης στην ιστορία που αγωνίζεται

Ιστορία γράφτηκε στο ιταλικό πρωτάθλημα (Serie A), καθώς ο Φραντσέσκο Καμάρντα έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται ποτέ στη λίγκα. Ο 15χρονος ταλαντούχος επιθετικός της Μίλαν, ύψους 1,84 μέτρων, μπήκε ως αλλαγή στο ματς κόντρα στη Φιορεντίνα στο Σαν Σίρο. Το ρεκόρ ανήκε μέχρι σήμερα στον Γουίσντομ Αμέι της Μπολόνια, ο οποίος μπήκε στον αγώνα με τη Τζένοα στις 21 Μαΐου 2022 σε ηλικία 15 ετών και 274 ημερών, ενώ ο Καμάρντα είναι 15 ετών και 260 ημερών.

Ο νεότερος πρωτοεμφανιζόμενος στη Serie A για τη Μίλαν ήταν μέχρι τώρα ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος ήταν 16 ετών και οκτώ μηνών όταν επιλέχθηκε να ξεκινήσει απέναντι στη Σασουόλο στο Σαν Σίρο τον Οκτώβριο του 2015.

Camarda makes his debut. The smile on his face is wholesome pic.twitter.com/PSBbZSiFFj

— Martino Puccio (@MartinoPuccio) November 25, 2023