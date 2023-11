Απελευθέρωση ομήρων Χαμάς: 9χρονος τρέχει για να αγκαλιάσει τον πατέρα του

Ο Οχάντ Μουντέρ, 9 ετών, που κρατούνταν όμηρος από τη Χαμάς, επανενώνεται με τον πατέρα του για πρώτη φορά από τότε που αφέθηκε ελεύθερος χθες. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Ιατρικό Κέντρο Schneider, το παιδί φαίνεται τρέχει σε έναν διάδρομο και πέφτει στην αγκαλιά του πατέρα του. Ο Οχάντ αφέθηκε ελεύθερος χθες μαζί με την 55χρονη μητέρα του Κέρεν Μουντέρ και τη γιαγιά του Ρούτι Μουντέρ, 78 ετών. Ο σύζυγος της Ρούτι, Αβραάμ Μουντέρ παραμένει στη Γάζα. Ο Οχάντ έγινε εννέα ενώ ήταν όμηρος στη Γάζα και διοργανώθηκαν εκδηλώσεις σε ολόκληρο το Ισραήλ για να τιμήσουν τα γενέθλιά του.

First documentation published by Hamas of the release of the Israeli hostages. The man of the military arm laid a hand on Ohad Monder, 9 years old

