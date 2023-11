Κολωνία – Μπάγερν: Έβαλε πάλι το χέρι του ο Κέιν

Χθες (24/11) η Κολωνία υποδέχτηκε την Μπάγερν Μονάχου για την 12η αγωνιστική της Bundesliga στο Ράιν Ένερτζι Στάντιον της Κολωνίας. Με λυτρωτή τον Χάρι Κέιν ο οποίος βρήκε δίχτυα σε ένα ακόμη ματς η Μπάγερν Μονάχου κέρδισε εκτός έδρας την Κολωνία.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και παρά το ισχνό προβάδισμα που είχαν από το 20ο λεπτό από τον Χάρι Κέιν μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης δεν κινδύνεψαν από τους γηπεδούχους, με 6 συνολικές ευκαιρίες στον αγώνα, ενώ οι φιλοξενούμενοι 19. Η Μπάγερν είχε φάσεις, δοκάρι και άλλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ στη διάρκεια του 90λεπτου ενώ το εντυπωσιακό για την ομάδα του Μονάχου είναι πως ο Τούχελ δεν έκανε ούτε μια αλλαγή στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Με το γκολ του Κέιν που έκρινε το παιχνίδι, έφτασε το 18ο φετινό του τέρμα σε 12 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, με τον Άγγλο επιθετικό να παίρνει το ριμπάουντ μετά την ασθενής απέκρουση του Σβέμπε και να σουτάρει σε κενή εστία.

No one has more goals in Europe’s top five leagues than Harry Kane (22) 😤

Unstoppable right now 🔥 pic.twitter.com/VrFQi3y2or

