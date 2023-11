Τζέιμι Φοξ – σεξουαλική επίθεση: Ο ηθοποιός αρνείται τους ισχυρισμούς της γυναίκας

Ο Τζέιμι Φοξ αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που τον θέλουν να επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια γυναίκα, τον Αύγουστο του 2015. Εκπρόσωπος του ηθοποιού μίλησε στην Page Six κι ανέφερε αρχικά: «Το υποτιθέμενο περιστατικό δεν συνέβη ποτέ. Το 2020 αυτό το άτομο υπέβαλε σχεδόν την ίδια αγωγή, στο Μπρούκλιν. Η υπόθεση αυτή απορρίφθηκε λίγο αργότερα». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Οι ισχυρισμοί της δεν είναι πιο πειστικές σήμερα, από ό,τι ήταν τότε. Είμαστε βέβαιοι ότι θα απορριφθούν ξανά». Ο εκπρόσωπος του ηθοποιού καταλήγει ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ σταρ σχεδιάζει να κινηθεί νομικά εναντίον της γυναίκας.

Jamie Foxx Denies Sexual Assault Incident at N.Y.C. Restaurant, Says It ‘Never Happened’: Rep https://t.co/6wTOm9CfHq

«Ο κύριος Φοξ σκοπεύει να κάνει μήνυση για κακόβουλη δίωξη, εναντίον του ίδιου και των δικηγόρων του για την εκ νέου κατάθεση αυτής της επιπόλαιας αγωγής», εξήγησε. Η γυναίκα που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, κατήγγειλε πως εκείνη και μία από τις φίλες της -που κάθονταν στο διπλανό τραπέζι με τον Φοξ – ζήτησαν από τον ηθοποιό να βγουν μια φωτογραφία, κάτι που εκείνος δέχτηκε. Το φερόμενο ως θύμα ισχυρίζεται ότι ο 55χρονος φαινόταν μεθυσμένος και φέρεται να της είπε: «Ναι, μωρό μου, τα πάντα για σένα». Αφού έβγαλαν μερικές φωτογραφίες, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Φοξ της είπε ότι είχε «σώμα μοντέλου» και μύριζε «πολύ όμορφα». Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός στη συνέχεια την τράβηξε από το χέρι και άρχισε να την αγγίζει ακατάλληλα. Όπως είπε έβαλε και τα δύο του χέρια στη μέση της και κάτω από το μπλουζάκι της όπου άρχισε να της χαϊδεύει το στήθος.

Η ίδια λέει ότι ενώ υπήρχαν αρκετά άτομα μπροστά στο συμβάν -μεταξύ των οποίων και κάποιοι από το εστιατόριο δεν έκαναν τίποτα και απλά απομακρύνθηκαν παρά το γεγονός ότι εκείνη προσπαθούσε να ξεφύγει. Στη συνέχεια, ο Φοξ σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρεται να έχωσε τα χέρια του μέσα στο παντελόνι της και να έβαλε τα δάχτυλά του στα απόκρυφα σημεία της. Ισχυρίζεται ότι η επίθεση σταμάτησε μόλις η φίλη της ήρθε από τη γωνία και είδε τι συνέβαινε. Η γυναίκα μηνύει τον Φοξ και το εστιατόριο για αποζημίωση ισχυριζόμενη ότι χρειάστηκε να πάει σε γιατρό καθώς ο Φοξ της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Jamie Foxx sued for sexual assault that allegedly took place at NYC restaurant https://t.co/f31tmaV3SU via @pagesix #jamiefoxx #NYC #meToo

— Juan Solo (@CLRay467552) November 23, 2023