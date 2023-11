Babygirl ταινία: Οι Νικόλ Κίντμαν και Αντόνιο Μπαντέρας σε ερωτικό τρίγωνο με τον Χάρις Ντίκινσον

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Αντόνιο Μπαντέρας θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα ταινία του στούντιο A24 με την σκηνοθέτρια του «Bodies Bodies Bodies», Halina Reijn, με τίτλο «Babygirl».

Σύμφωνα με το «Hollywood Reporter», στο «Babygirl» η Κίντμαν υποδύεται μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο παντρεμένη με έναν ήρωα τον οποίο υποδύεται ο Μπαντέρας. Στην ταινία θα πρωταγωνιστήσει επίσης ο Χάρις Ντίκινσον («The Iron Claw», «Triangle of Sadness») ως ένας νεαρός ασκούμενος με τον οποίο ο χαρακτήρας της Κίντμαν συνάπτει εξωσυζυγική σχέση.

Οι Κίντμαν, Μπαντέρας και Ντίκινσον θα πλαισιωθούν από τη Σόφι Γουάιλντ του «Talk to Me» και τον Ζεν Ρενό, με τη Γουάιλντ να υποδύεται τη βοηθό της Κίντμαν και τον Ρενό να υποδύεται ένα αντίπαλο στέλεχος επιχειρήσεων.

Το «Babygirl» δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας από την A24.

