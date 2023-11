Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρή από χτύπημα Ρωσίδα ηθοποιός ενώ έδινε παράσταση σε στρατιώτες

Ρωσίδα ηθοποιός σκοτώθηκε από ουκρανικό χτύπημα την ώρα που έδινε παράσταση μπροστά σε ρωσικά στρατεύματα, ανέφερε το θέατρο όπου εργαζόταν. Η Πολίνα Μένσιχ έδινε παράσταση για ρωσική στρατιωτική γιορτή σε αίθουσα χορού στην κατεχόμενη Ουκρανία, η οποία χτυπήθηκε από βομβαρδισμό την Κυριακή 19 Νοεμβρίου. Η Ουκρανία δήλωσε ότι περίπου 20 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στο χτύπημα, αλλά οι ρωσικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει το ζήτημα. Τοπικά δημοσιεύματα αναφέρουν, από την πλευρά τους, ότι η Μένσιχ έδινε παράσταση σε αίθουσα χωρητικότητας περίπου 150 ανθρώπων.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει το BBC, βίντεο που δείχνει τη στιγμή του χτυπήματος ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια γυναίκα, που προφανώς είναι η Μένσιχ, φαίνεται στη σκηνή να τραγουδά και να παίζει κιθάρα, πριν ακουστεί μια έκρηξη και σβήσουν τα φώτα της αίθουσας. Η Μένσιχ μεταφέρθηκε τραυματισμένη σε νοσοκομείο όπου και πέθανε. Το χτύπημα πραγματοποιήθηκε περίπου 60 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, στο χωριό Κουμάτσοβε, στην περιοχή του Ντονέτσκ, την οποία κατέχει η Ρωσία από το 2014.

Russian actress Polina Menshikh was killed by Ukrainian shelling while performing for Russian soldiers in the Moscow-occupied Donetsk region, regional officials and a St. Petersburg theater confirmed. https://t.co/If0TfmLB78 pic.twitter.com/jfjjPpcnDi

— The Moscow Times (@MoscowTimes) November 22, 2023