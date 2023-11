Έκρηξη Καναδάς: Βιντεο ντοκουμέντο, δύο οι νεκροί

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή της έκρηξης στη γέφυρα στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά, στους Καταρράκτες του Νιαγάρα. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία (FBI) ερευνά την έκρηξη ενός οχήματος στη γέφυρα Rainbow που συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά, ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα σκοτώθηκαν, ενώ ένας συνοριακός φύλακας τραυματίστηκε. Το NBC News μετέδωσε ότι όχημα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα όταν προσέκρουσε σε τοιχίο, πήρε φωτιά και εξερράγη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του NBC από αξιωματούχους της αστυνομίας, σε μια πρώτη έρευνα δεν βρέθηκε εκρηκτική ύλη ή συσκευή. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της αστυνομίας σημείωσαν ότι πρόκειται για προκαταρκτικές πληροφορίες, σε αρχικό στάδιο της έρευνας.

🚨Breaking: Camera footage of vehicle suspected in terrorist attack at CAN/US border crossing. Reports of vehicle traveling at over 100mph before collision. #Ontario #OPP #RainbowBridge #explosion #Buffalo #NewYork pic.twitter.com/lZAmQtAWBs

Την ίδια ώρα, πηγές που γνωρίζουν το θέμα μίλησαν στο Reuters για την έκρηξη, λέγοντας ότι πιθανότατα προκλήθηκε από απρόσεκτο οδηγό, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις. Ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, καθώς το FBI προειδοποιεί πως η κατάσταση είναι «πολύ ρευστή». Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι η πολιτειακή αστυνομία συνεργάζεται με την αντιτρομοκρατική μονάδα του FBI για να ελέγξουν «όλα τα σημεία εισόδου» στην Πολιτεία. Πρόσθεσε ότι θα μεταβεί και η ίδια στο σημείο.

🇨🇦🇺🇸 CNN is reporting that a 56-year-old man, accompanied by his wife, was driving the vehicle that crashed and exploded at the Rainbow Bridge CAN/US border crossing. The man had visited a casino after the band KISS canceled both farewell tour dates in Ottawa and Toronto.… pic.twitter.com/a3gHwjyUH2

