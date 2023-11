Axl Rose καταγγελία: Πρώην μοντέλο του Penthouse τον μήνυσε για βίαιη σεξουαλική επίθεση

Ένα πρώην μοντέλο κατηγόρησε τον frontman των «Guns N’ Roses», Axl Rose, για βίαιη σεξουαλική επίθεση πριν από 30 χρόνια, σύμφωνα με μήνυση που κατατέθηκε στο ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου. Η Σίλα Κένεντι, πρώην μοντέλο του Penthouse, ισχυρίζεται ότι ο Rose της επιτέθηκε βίαια στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στη Νέα Υόρκη τη νύχτα που συναντήθηκαν το 1989, όταν εκείνη ήταν περίπου 26 ετών και εκείνος 27. Σύμφωνα με την αγωγή, την οποία αναφέρει το «Rolling Stone», η Κένεντι γνώρισε για πρώτη φορά τον Rose σε ένα νυχτερινό κέντρο, όπου την κάλεσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του για ένα πάρτι, αλλά δεν κάλεσε τη φίλη της, καθώς δεν ήταν «αρκετά καυτή».

Η Κένεντι λέει ότι ζήτησε συγγνώμη από τη φίλη της και επέστρεψε στο δωμάτιο του Rose μαζί με τον μελλοντικό παρουσιαστή του MTV, Ρίκι Ράχτμαν. Μόλις επέστρεψε στο δωμάτιο, υποστηρίζει η μήνυση, ο Rose κέρασε τους καλεσμένους κοκαΐνη και αλκοόλ. Όταν η Κένεντι πήγε στο μπάνιο, ο Ρόουζ φέρεται να τοποθετήθηκε έξω από την πόρτα- όταν εκείνη βγήκε, «έσπρωξε την Κένεντι στον τοίχο και τη φίλησε». «Ο Κένεντι βρήκε τη Ρόουζ ελκυστική και δεν τον πείραξε αυτή η συνάντηση. Ήταν ανοιχτή στο να κοιμηθεί μαζί του αν τα πράγματα εξελίσσονταν», αναφέρει η μήνυση, αν και η ίδια επιμένει ότι δεν συναίνεσε στη βίαιη συνάντηση αργότερα το βράδυ.

Η Κένεντι ισχυρίζεται ότι έφυγε από το δωμάτιο αργότερα στο πάρτι, μόλις ο Rose άρχισε να κάνει σεξ με ένα άλλο μοντέλο, το οποίο ήταν «επιθετικό με τρόπο που φαινόταν επώδυνο για το μοντέλο» και έκανε την Κένεντι να νιώσει άβολα. Αφού έφυγε από το δωμάτιο, άκουσε ήχο από γυαλί που έσπασε και τον Rose να ουρλιάζει στο μοντέλο. Μόλις άκουσε τον θόρυβο, ο Ράχτμαν φέρεται να είπε στην Κένεντι: «Θα χειροτερέψουν τα πράγματα».

Η Κένεντι ισχυρίζεται ότι ο Rose κατέβηκε στον διάδρομο προς το δωμάτιο του Ράχτμαν, την έσπρωξε στο πάτωμα και την έσυρε, προκαλώντας της αιμορραγία. Μόλις μπήκε στο δωμάτιο, ο Rose φέρεται να την έριξε στο κρεβάτι, άρπαξε το καλσόν και της έδεσε τα χέρια πίσω από την πλάτη. Σύμφωνα με την αγωγή, ο τραγουδιστής «βρισκόταν σε σεξουαλική, ασταθή οργή» και διείσδυσε με τη βία στην Κένεντι. «Της συμπεριφερόταν σαν ιδιοκτησία που χρησιμοποιούσε αποκλειστικά για τη σεξουαλική του ευχαρίστηση», αναφέρει η αγωγή. «Η Κένεντι δεν συναίνεσε και αισθάνθηκε καταπιεσμένη».

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του Rose, Άλαν Γκούτμαν, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Κένεντι. «Με απλά λόγια, αυτό το περιστατικό δεν συνέβη ποτέ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί οι φανταστικοί ισχυρισμοί κατατέθηκαν μία ημέρα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης», αναφέρεται στη δήλωση. «Αν και δεν αρνείται την πιθανότητα μιας φωτογραφίας θαυμαστή που τραβήχτηκε περαστικά, ο κ. Rose δεν θυμάται ότι συνάντησε ποτέ την ενάγουσα ή ότι μίλησε μαζί της και δεν έχει ακούσει ποτέ για αυτούς τους φανταστικούς ισχυρισμούς πριν από σήμερα. Ο κ. Rose είναι βέβαιος ότι η υπόθεση αυτή θα επιλυθεί υπέρ του».

Η Κένεντι είπε ότι υπέστη συμπτώματα που μοιάζουν με μετατραυματικό στρες μετά την υποτιθέμενη επίθεση και ότι έχει υποφέρει από άγχος και κατάθλιψη μετά το περιστατικό που έθεσε σε κίνδυνο την καριέρα της. Ζητά απροσδιόριστη αποζημίωση από το δικαστήριο για επίθεση, ξυλοδαρμό, σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας και βία με κίνητρο το φύλο.

Η Κένεντι είχε προηγουμένως μοιραστεί λεπτομέρειες της φερόμενης επίθεσης στην αυτοβιογραφία της, «No One’s Pet» του 2016, και στο ντοκιμαντέρ «Look Away» του 2021, με θέμα τη σεξουαλική κακοποίηση στη μουσική βιομηχανία. Η αγωγή της αναφέρεται επίσης σε αρκετές άλλες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία εναντίον του Rose, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών για κακοποίηση από τις πρώην συντρόφους του Έριν Έβερλι και Στέφανι Σέιμουρ.

Η Έβερλι μήνυσε τον Rose για κακοποίηση στο αστικό δικαστήριο του Λος Άντζελες το 1994 και αργότερα συμβιβάστηκαν οι ισχυρισμοί εξωδικαστικά. Η αγωγή της Κένεντι είναι η τελευταία που συγκλονίζει τη μουσική βιομηχανία μέσω του νόμου της Νέας Υόρκης για τους ενήλικες επιζώντες, ο οποίος προσωρινά καταργεί την παραγραφή των αξιώσεων για σεξουαλική κακοποίηση για αστικές αγωγές. Από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος, γυναίκες έχουν καταθέσει αστικές αγωγές με ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση από επιφανείς άνδρες της μουσικής, όπως ο Στίβεν Τάιλερ, ο παραγωγός LA Reid, ο ράπερ και παραγωγός Sean «Diddy» Combs, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης, Νιλ Πορτνάου και ο ιδρυτής της Atlantic Records, Αχμέτ Έρτεγκαν.

