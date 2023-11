Ο Τσιτσιπάς τα είπε με τον Μπαπέ στο OPAP Arena

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αν και υποστηρικτής της ΑΕΚ δεν είχε καταφέρει να βρεθεί στην «OPAP Arena» μέχρι το βράδυ της Τρίτης (21/11) όπου παρακολούθησε από κοντά το 2-2 της Ελλάδας με τη Γαλλία για τα προκριματικά του EURO 2024. Μιλώντας για την εμπειρία του στην κάμερα της Novasports αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε με τον Κιλιάν Μπαπέ, στους παίκτες που του έκαναν εντύπωση καθώς και στους στόχους του για τη νέα σεζόν του τένις. «Μιλήσαμε με τον Μπαπέ για τένις. Τρομερή εμπειρία! Δεν έχω βρεθεί ξανά στην Ελλάδα σε τόσο μεγάλο γήπεδο. Και μάλιστα στην ομάδα που υποστηρίζω κιόλας, που το κάνει ξεχωριστό», τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής που σε λίγο καιρό θα αρχίσει την προετοιμασία του με στόχο το United Cup και το Australian Open.

«Είμαι εντυπωσιασμένος από την εμφάνιση της εθνικής. Το πάλεψε και χάρηκα γι’ αυτό. Μου αρέσει να βλέπω αθλητές να τα δίνουν όλα. Και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία. Εύχομαι ότι καλύτερο στο ματς με το Καζακστάν», συνέχισε.

Με αφορμή την ισοπαλία στο παιχνίδι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρωτήθηκε αν θα ήθελε να υπάρχει κι αυτό το αποτέλεσμα στο τένις και απάντησε: «Το έχω σκεφτεί, δεν θα ήταν άσχημο… Μερικές φορές έχω παίξει παιχνίδια που έλεγα ότι θα άξιζε να έρθουν ισόπαλα. Σκεφτόμουν να φύγουμε, να πάμε να… φάμε. Αυτό, τα τρία διαφορετικά αποτελέσματα, είναι που κάνει ξεχωριστό το ποδόσφαιρο και παραμένει από τα αγαπημένα μου αθλήματα. Ένιωσα σαν μικρό παιδί εδώ».

Αναλύοντας το ματς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεχώρισε τρεις παίκτες: «Είμαι εντυπωσιασμένος από τον Γκριεζμάν. Από την κίνησή του στο γήπεδο και την αντίληψή του που μπορείς να διαπιστώσεις από κοντά. Και ο Μπακασέτας έκανε τρομερή δουλειά. Μου φάνηκε περίεργο που έγινε αλλαγή. Και τα νέα παιδιά της εθνικής μου άρεσαν. Ο Κωνσταντέλιας νιώθω ότι είναι τρομερό ταλεντο και θα πάει μπροστά. Δεν ήξερα ότι παίζει στον ΠΑΟΚ. Του εύχομαι ότι καλύτερο», είπε.

Η κουβέντα φυσικά πήγε και στο τένις. Ρωτήθηκε για το αν νιώθει βάρος που έχει γεμίσει… court η Ελλάδα χάρη σε αυτόν και την Μαρία Σάκκαρη. «Δεν νιώθω βάρος, δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Περισσότερο περηφάνια και ανακούφιση αισθάνομαι γιατί το άθλημα προβάλλεται στη χώρα. Ηταν ένα όνειρό μου να βρεθεί το τένις στην Ελλάδα σε θέση που του αξίζει. Δεν είχαμε Ελληνες τενίστες σε αυτό το επίπεδο ώστε να τους ακολουθήσω σαν είδωλά μου. Είχα τον Παγδατή γι’ αυτό. Με την Μαρία (Σάκκαρη) δουλέψαμε σκληρά για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Νιώθω περήφανος και γι’ αυτήν. Η Μαρία ήταν που μου έδωσε το πρώτο βήμα να πιστέψω ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ. Μαζί χτίζουμε τα θεμέλια σε ένα όραμα όπου τα νεότερα παιδιά θα πιστέψουν ότι μπορούν να πετύχουν κάτι παρόμοιο και γιατί όχι κάτι καλύτερο» σχολίασε ο Τσιτσιπάς που αποκάλυψε ότι για το 2004 έχει δύο στόχους: Το Νο1 της κατάταξης και την κατάκτηση ενός grand slam. Η δουλειά μου είναι να είμαι έτοιμος για μία μεγάλη και επίπονη σεζόν το 2024» κατέληξε.

