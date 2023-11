Μπραντ Πιτ – γιος: Το InstaStory του Παξ από το 2020

Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί ήταν κάποτε αυτό που ορισμένοι στο Χόλιγουντ χαρακτηρίζουν ως «it couple». Ένα ζευγάρι που από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε η σχέση τους, φιγουράριζε στα πρωτοσέλιδα και έμοιαζε να έχει μια ζηλευτή ζωή. Η ζωή του ζευγαριού όμως μόνο αυτό δεν ήταν, όπως αποκαλύφθηκε μετά τον χωρισμό τους, έχοντας νομικές διαμάχες και κατηγορίες για επίθεση.

Όταν ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί χώρισαν το 2016, μόλις δύο χρόνια μετά τον γάμο τους σε ιδιωτική τελετή στη Γαλλία, τα παιδιά έμειναν με τη μητέρα τους, εν μέσω αναφορών για καβγά στο ιδιωτικό τζετ μεταξύ του μεγαλύτερου γιου Μάντοξ και του πατέρα του. Όπως αναφέρει όμως η Daily Mail, ο Μπραντ Πιτ φέρεται να είχε μια δύσκολη σχέση και με τον γιο του, Παξ. Το βρετανικό μέσο δημοσίευσε InstaStory του Παξ από το 2020, όταν την Ημέρα του Πατέρα αποκάλεσε τον Μπραντ Πιτ «παγκοσμίου κλάσης μ@λ@κ@».

Στο story που πόσταρε στον ιδιωτικό του λογαριασμό, ο Παξ δημοσίευσε φωτογραφία του Πιτ όταν παραλάμβανε Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του κασκαντέρ Κλιφ Μπουθ στην ταινία «Once Upon a Time… in Hollywood». «Χαρούμενη Ημέρα του Πατέρα σε αυτόν τον παγκοσμίου κλάσης μ@λ@κ@!

Έχεις κάνει τις ζωές των πιο κοντινών μου ανθρώπων μια συνεχή κόλαση. Αποδεικνύεις ξανά και ξανά ότι είσαι ένα φρικτό και άθλιο άτομο. Δεν έχεις καμία εκτίμηση ή ενσυναίσθηση προς τα μικρότερα παιδιά σου που τρέμουν από φόβο όταν βρίσκονται μπροστά σου. Ποτέ δεν θα καταλάβεις τη ζημιά που έχεις κάνει στην οικογένειά μου, επειδή είσαι ανίκανος να το κατανοήσεις», είχε γράψει ο Παξ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Brad Pitt’s family feud – Son calls dad ‘a**hole’ and daughter drops last name #trending #latestnews https://t.co/7lL1kmckm7

«Έκανες τη ζωή των κοντινών μου ανθρώπων μια συνεχή κόλαση, μπορείς να λες στον εαυτό σου και στον κόσμο ό,τι θέλεις, αλλά η αλήθεια θα αποκαλυφθεί μια μέρα. Οπότε, ευτυχισμένη Ημέρα του Πατέρα, γαμ@@@ε άθλιε άνθρωπε», πρόσθεσε. Να σημειωθεί ότι κατά την ομιλία του, τότε, στα Όσκαρ, λίγο πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, ο Μπραντ Πιτ, εμφανώς συγκινημένος, είπε πως αφιερώνει τη νίκη του και το βραβείο του στα έξι παιδιά του, που είναι ό,τι πιο σημαντικό για εκείνον. «Αυτό είναι για παιδιά μου, που βάζουν χρώμα σε ό,τι κάνω. Σας λατρεύω», είχε πει.

Brad Pitt’s son reportedly branded him a “world-class a**hole” and an “awful human being” in a withering post on Instagram https://t.co/lG8JDwZ0Ds

— Standard News (@standardnews) November 21, 2023