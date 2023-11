Όμηροι Χαμάς – Ισραήλ: Ένα βήμα πιο κοντά στην απελευθέρωση των απαχθέντων

Οι διαπραγματεύσεις μοιάζουν να επιταχύνονται σήμερα προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι κάποιοι τουλάχιστον από τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και σε αντάλλαγμα να κηρυχθεί προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό για νέο πολύνεκρο πλήγμα σε νοσοκομείο υπό πολιορκία. «Το κίνημα (σ.σ. η Χαμάς) έδωσε την απάντησή του στους αδελφούς από το Κατάρ και στους μεσολαβητές. Πλησιάζουμε στη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε ο ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, σε λακωνικό μήνυμά του στα αραβικά που εστάλη σε διεθνή πρακτορεία ειδήσεων –ανάμεσά τους στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Ρόιτερς– από το γραφείο του. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στη Χαμάς και στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, οι δυο παρατάξεις πράγματι αποδέχθηκαν συμφωνία, οι λεπτομέρειες της οποίας μένουν να ανακοινωθούν επίσημα από το Κατάρ και τους μεσολαβητές. Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής στις δηλώσεις αυτές.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ), η Μιριάνα Σπόλιαριτς, συναντήθηκε χθες Δευτέρα το βράδυ με κορυφαίους αξιωματούχους του Κατάρ και με τον κ. Χανίγια, που έχει έδρα το εμιράτο του Κόλπου, για να «υπάρξει πρόοδος στις ανθρωπιστικές υποθέσεις που συνδέονται με την ένοπλη σύρραξη στο Ισραήλ και στη Γάζα». Το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ μεσολαβούν για τη σύναψη συμφωνίας που θα προβλέπει απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα κυρίως κατάπαυση του πυρός μερικών ημερών στη Λωρίδα της Γάζας.

Μολονότι η ΔΕΕΣ διαβεβαιώνει πως δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, επιμένει «ομάδες (της) να επιτραπεί να επισκεφθούν τους ομήρους για να εγγυηθούν ότι είναι καλά και για να τους διανείμουν φάρμακα» καθώς και «για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν οι όμηροι με τις οικογένειές τους», σύμφωνα με ανακοίνωσή της. «Δεν είχαμε φθάσει ποτέ τόσο κοντά» και πλέον «έχουμε αυτοπεποίθηση» αλλά «μένει δουλειά να γίνει» και «δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι να γίνει», σχολίασε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι. Σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν «είναι κοντά συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων» της Χαμάς, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απάντησε χθες στην Ουάσιγκτον «πιστεύω».

