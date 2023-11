Copa America 2024: Στο Μαϊάμι ο τελικός

Το Copa America 2024 θα είναι η 48η έκδοση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών που διοργανώνεται από την ΚΟΝΜΕΜΠΟΛ κάθε τέσσερα χρόνια. Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Λατινικής Αμερικής (CONMEBOL) γνωστοποίησε ότι ο εναρκτήριος αγώνας του Copa America 2024 θα διεξαχθεί στο στάδιο Mercedes-Benz της Ατλάντα, ενώ ο τελικός στο Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι στις 14 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται τον τελευταίο τελικό (11/7) του Copa America 2021 η Αργεντινή όχι μόνο αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής, φτάνοντας τα 15 τρόπαια στη διοργάνωση (ισοφαρίζοντας την Ουρουγουάη), αλλά το έκανε στο γήπεδο της Βραζιλίας, με το χρυσό γκολ του Άνχελ Ντι Μαρία στο 22ο λεπτό. Συγκεκριμένα, η Αργεντινή επικράτησε με σκορ 1-0 την Βραζιλία στο Σελεσάο της Βραζιλίας.

