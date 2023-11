EURO 24: Ποιες ομάδες συμπλήρωσαν την λίστα για την Γερμανία

Στις χθεσινές (20/11) αναμετρήσεις 3 ομάδες πήραν το εισιτήριο για την Γερμανία και συγκεκριμένα για το EURO 2024. Οι ομάδες που κλείδωσαν την πρόκριση προέρχονται από τον 3ο, 5ο και 8ο όμιλο. Μένει να δούμε τι μέλει γενέσθαι στον 4ο όμιλο, με την Τουρκία να έχει ήδη κλειδώσει για τη διοργάνωση και Κροατία – Ουαλία να μάχονται απόψε για την 2η θέση.

Κροατία – Αρμενία (21:45)

Ουαλία – Τουρκία (21:45)

Στον μεγάλο “τελικό” του ομίλου, η Ουκρανία και η Ιταλία έπαιξαν σε ένα ουδέτερο γήπεδο στο Λεβερκούζεν της Γερμανίας. Η Ουκρανία για να περάσει στην επόμενη φάση ήθελε μόνο νίκη, ενώ οι Ιταλοί ήθελαν ισοπαλία ή νίκη. Το χθεσινό παιχνίδι έληξε 0-0, με αποτέλεσμα μαζί με την Αγγλία να παίρνει το εισιτήριο και η Ιταλία. Το ματς ήταν ισορροπημένο, με τους φιλοξενούμενους να είχαν περισσότεροι κατοχή αλλά και τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ συνολικά 17 με 2 στον στόχο, ενώ οι γηπεδούχοι 7 ευκαιρίες με 4 να είναι στον στόχο.

Β. Μακεδονία – Αγγλία (1-1)

Σε αυτόν τον όμιλο, τα βλέμματα ήταν στο παιχνίδι της Τσεχίας με την Μολδαβία. Η Αλβανία είχε πάρει ήδη την πρόκριση, με τους Τσέχους να παλεύουν με νύχια και δόντια να μείνουν στην 2η θέση. Συγκεκριμένα στο χθεσινό παιχνίδι, η Τσεχία πήρε τον αγώνα με σκορ 3-0 (Doudera 14′, Chory 72′ και Soucek 90′). Οι γηπεδούχοι, προκρίνονται για 8η φορά στα τελικά, όσες και οι συμμετοχές τους στα προκριματικά έπειτα από τη διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας, με την οποία έχει άλλες τρεις συμμετοχές και το ιστορικό τρόπαιο του 1976.

Αλβανία – Νησιά Φερόε (0-0)

Ένα άλλο παιχνίδι που είχε ενδιαφέρον στην βαθμολογία ήταν αυτό της Σλοβενίας, που αντιμετώπισε το Καζακστάν. Υπενθυμίζεται πως η Δανία έχει κλειδώσει την πρόκριση, με την Σλοβενία να παραμένει στη 2η θέση φτάνοντας τους 22 βαθμούς (από 19), και το Καζακστάν τρίτο με 18 βαθμούς. Αναλυτικά, οι Σλοβένοι προηγήθηκαν με πέναλτι, 1-0 στο 410 λεπτό με τον Sesko. Στο 2ο ημίχρονο, οι Καζάκοι στο 48ο λεπτό ισοφάρισαν με 1-1 με τον Orazov, όμως στο τέλος του παιχνιδιού οι γηπεδούχοι πίεζαν για την πρόκριση και το βρήκαν στο 86ο λεπτό με τον Verbic να κάνει το 2-1. Η Σλοβενία κάνει την επανεμφάνισή της σε τελική φάση του τουρνουά από το 2000, ύστερα από τη νίκη της επί του Καζακστάν.

Άγιος Μαρίνος – Φιλανδία (1-2)

Βόρεια Ιρλανδία – Δανία (2-0)

Ισπανία

Σκωτία

Γαλλία

Ολλανδία

Τουρκία

Κροατία / Ουαλία (απόψε θα κριθεί ποια ομάδα θα περάσει)

Αλβανία

Τσεχία

Βέλγιο

Αυστρία

Ουγγαρία

Σερβία

Δανία

Σλοβενία

Ρουμανία

Ελβετία

Πορτογαλία

Σλοβακία

