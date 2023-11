Το ακριβότερο ουίσκι στον κόσμο: Τιμή ρεκόρ για ένα σκωτσέζικο “μπουκάλι”

Ένα μπουκάλι από το «πιο περιζήτητο σκωτσέζικο ουίσκι» στον κόσμο πωλήθηκε για περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ το Σάββατο (18/11) από τον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο. Το The Macallan 1926 είναι μία από τις μόλις 40 φιάλες που αντλήθηκαν μετά από παλαίωση σε βαρέλια σερί για 60 χρόνια, γεγονός που το καθιστά το παλαιότερο Macallan vintage που έχει παραχθεί ποτέ, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών. Ο οίκος Sotheby’s περίμενε να συγκεντρώσει μεταξύ 850.000 και 1,37 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά τελικά η πολύτιμη φιάλη έπιασε το ιλιγγιώδες ποσό των 2.500.421 ευρώ, αποτελώντας «νέο ρεκόρ για οποιαδήποτε φιάλη ποτού ή κρασιού που πωλήθηκε σε δημοπρασία», δήλωσε ο οίκος δημοπρασιών στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP. Πριν από την πώληση, ο επικεφαλής του οίκου Sotheby’s για το ουίσκι Τζόνι Φόουλ δήλωσε στο AFP ότι είχε δοκιμάσει ένα μικρό δείγμα.

A bottle of Scotch whisky billed as “the most sought-after” in the world has sold for a record $2.7 million at auction.

Just 40 bottles of The Macallan 1926 were bottled in 1986 after being aged in sherry casks for 60 years.

