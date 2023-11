Μακρόν – Σι Τζινπίνγκ επικοινωνία: Η συμφωνία για ανάγκη αποφυγής κλιμάκωσης της βίας

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και το Ουκρανικό βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν απόψεις για την κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και ο Γάλλος πρόεδρος παρουσίασε τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα του για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Ο Μακρόν ενημέρωσε τον Κινέζο ομόλογό του για τις πρωτοβουλίες της Γαλλίας που αποσκοπούν στην ειρήνη και στην ασφάλεια της περιοχής, στη μάχη κατά του συνόλου των τρομοκρατικών οργανώσεων, στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον αστικό πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας και στη δρομολόγηση μίας πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη δημιουργία δύο κρατών στην περιοχή που θα μπορούν να ζουν με ασφάλεια και ειρήνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελιζέ, οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί η κλιμάκωση της βίας στην περιοχή. Ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε εξάλλου και την υποστήριξη της Γαλλίας στην Ουκρανία, έναντι της επιθετικότητας της Ρωσίας, αλλά και την ανησυχία του για τη στρατιωτική συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα. Ο Γάλλος πρόεδρος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ζήτησε από τις κινεζικές αρχές να διατηρήσουν δίαυλους διαλόγου με το Κίεβο. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν και για το θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και σύμφωνα με το Ελιζέ η Κίνα δεσμεύτηκε να μην χρηματοδοτεί πλέον μονάδες εξαγωγής άνθρακα στο εξωτερικό αλλά και να προχωρήσει στη σταδιακή μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων στην επικράτεια της.

Τέλος, ενόψει της 60ής επετείου από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στην Κίνα και τη Γαλλία οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά την τελευταία επίσκεψή του Μακρόν στο Πεκίνο. Η γαλλική πλευρά επισήμανε ότι στο οικονομικό επίπεδο το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς θα πρέπει να συνοδευτεί από τη δημιουργία ίδιο συνθηκών ανταγωνισμού ανάμεσα στις κινεζικές και τις ξένες επιχειρήσεις.

