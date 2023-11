Ράπερ σκότωσε τον μάνατζερ της: Βιντεο σοκ από κάμερα ασφαλείας

Για δολοφονία κατηγορείται η ράπερ Key Vhani που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας να πυροβολεί εναντίον του ατζέντης της, σε έναν δρόμο του Μαϊάμι, στις 8 Οκτωβρίου. Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το NBC6 φαίνεται η ράπερ, που η αστυνομία αναγνώρισε ως την Kevhani Camilla Hicks, να τσακώνεται με έναν άνδρα έξω από ένα λευκό αυτοκίνητο. Δευτερόλεπτα αργότερα οι δύο τους αρχίζουν να χτυπιούνται μεταξύ τους με τον μάνατζερ της 27χρονης να βγαίνει από το όχημα και να συμμετέχει στην επίθεση εναντίον της γυναίκας. Στη συνέχεια η ράπερ φαίνεται να φεύγει από το σημείο, αλλά βάζει το χέρι στην τσάντα της και βγάζει ένα όπλο με το οποίο αρχίζει να πυροβολεί τον μάνατζέρ της.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς ο άνδρας με τον οποίο είχε αρχικά τσακωθεί η ράπερ, μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο και παρασέρνει την 27χρονη πριν φύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η ράπερ καταφέρνει να σηκωθεί όρθια και στη συνέχεια φεύγει και η ίδια. Η αστυνομία του Μαϊάμι είπε ότι όταν έφτασε στη σκηνή βρήκαν τον άνδρα που είχε πυροβοληθεί πολλές φορές στο έδαφος και την ράπερ Χικς με αμβλύ τραύμα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Τραυμάτων Ryder του Jackson Memorial Hospital, όπου ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, υπέκυψε στα τραύματά του.

