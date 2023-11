Από την Αμερική στην Ικαρία: Η Ελληνοαμερικανίδα που εγκατέλειψε την Καλιφόρνια και ζει στο νησί

Μια Ελληνοαμερικανίδα παραιτήθηκε από τη δουλειά της στην Καλιφόρνια και μετακόμισε στην Ικαρία και τώρα περιγράφει τη «μεγαλύτερη αλλαγή» που παρατήρησε στη ζωή της. Η Άννα Κατσά αποχαιρέτισε το δυτικό Χόλιγουντ της Καλιφόρνια το 2022, με προορισμό την Ικαρία – μία από τις πέντε περιοχές παγκοσμίως με τον μεγαλύτερο όρο ζωής στον κόσμο, όπου ζει η 90χρονη γιαγιά της.

Η μεγαλύτερη αλλαγή που παρατήρησε ζώντας στην Ικαρία

Και τώρα, μέσα από το λογαριασμό της στο TikTok θέλει να συστήσει το νησί της στους ακόλουθούς της, δείχνοντας τις ομορφιές του και διδάσκοντας την ιστορία του. Σε ένα από αυτά τα βίντεο, εξηγεί μάλιστα: «Η μεγαλύτερη αλλαγή που παρατήρησα αφού έζησα στην γαλάζια ζώνη της Ικαρίας, μακράν, είναι το πόσο κοινωνικοί, ευγενικοί και στοργικοί είναι οι άνθρωποι εκεί» προσθέτοντας: «Και θα σας δώσω μερικά παραδείγματα γι’ αυτό». «Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας πως η Ικαρία είναι ένα πολύ ασφαλές μέρος. Και συχνά κάνω βόλτες στο χωριό και νιώθω αρκετά ασφαλής για να χαιρετώ όσους περνούν δίπλα μου. Και όλοι μου έλεγαν ‘γεια’.

”Μια φορά, είπα ένα γεια σε μια γυναίκα. Και κατέληξε να είναι ξαδέρφη μου”

Μάλιστα, τις περισσότερες φορές ξεκινάμε και συζήτηση: Με ρωτούν: ‘Ποια είσαι;’, ‘Πόσο καιρό θα μείνεις’, ‘Μοιάζεις με τον μπαμπά σου!’, ‘Είσαι από αυτή την οικογένεια;’ ή ‘Είμαστε ξαδέρφια!’. Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Και καταλήγουμε να γίνουμε όλοι φίλοι μεταξύ μας. Μια φορά, είπα ένα γεια σε μια γυναίκα. Και κατέληξε να είναι ξαδέρφη μου. Με κάλεσε στο σπίτι της για καφέ και μπισκότα που μόλις είχε φτιάξει. Και ήταν τόσο νόστιμα. Και κάναμε μια βαθιά συζήτηση για τη ζωή – για το πώς πρέπει να ακολουθείς τα όνειρά σου και να κυνηγάς αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο. Κι όλα αυτά επειδή είπα ένα απλό ‘γεια’».

«Οι άνθρωποι νοιάζονται ο ένας για τον άλλον»

Ως δεύτερο «παράδειγμα», η Ελληνοαμερικανίδα ανέφερε τις παρατηρήσεις της σχετικά με τη συνέπεια της κοινότητας να εμφανίζεται για να τσεκάρει εάν είναι καλά η γιαγιά της. «Όταν ζούσα με την yia yia- τη γιαγιά μου, στο σπίτι της, πολλές φορές την ημέρα, περνούσε κόσμος για να την τσεκάρει. Μερικές φορές έφερναν μαζί τους και λαχανικά και φρούτα από τον κήπο τους» εξήγησε η Άννα προσθέτοντας: «Κάποιοι άνθρωποι έρχονταν για 10 λεπτά, επειδή ήταν καθ’ οδόν και έπρεπε να πάνε κάπου. Και κάποιοι άλλοι έμεναν για ώρες, γιατί την ήξεραν όλη τους τη ζωή. Και αυτό ήταν απλά ένα φυσικό γεγονός. Ήταν τόσο αναζωογονητικό να βλέπεις πόσο πολύ νοιάζονται πραγματικά οι άνθρωποι για τους συντοπίτες τους στην Ικαρία».

Διδάσκοντας την ιστορία του νησιού

Προσθέτει επίσης πως πιστεύει ότι «οι άνθρωποι είναι τόσο γνήσιοι λόγω της ιστορίας του νησιού». Σε ένα άλλο βίντεο, η Άννα εξηγεί στους ακόλουθούς της πως ο ανθρώπινος πολιτισμός στην Ικασία χρονολογείται από τον 7ο αιώνα π.Χ., όπου οι κάτοικοι ευημερούσαν καλλιεργώντας μέλι, κρασί και ελιές. Δυστυχώς, η γεωργική παραγωγή στο νησί, μαζί με τη γεωγραφική ευπάθεια, το κατέστησαν πρωταρχικό στόχο για τους πειρατές. Οι κάτοικοι αποφάσισαν τελικά να «μείνουν, να καταστρέψουν τα λιμάνια τους και να κρυφτούν» δήλωσε η Άννα, προσθέτοντας ότι αποσύρθηκαν από την ακτή και εγκαταστάθηκαν στα βουνά και «ουσιαστικά εξαφανίστηκαν από την κοινωνία για εκατοντάδες χρόνια, και έγιναν αυτάρκεις».

Σε επόμενο βίντεό της, η Άννα ανέφερε πως, ενώ ζούσαν σε σπίτια χτισμένα στα βράχια με ογκόλιθους για καμουφλάζ στα βουνά, οι κάτοικοι της Ικαρίας, «βασίζονταν στον εαυτό τους και στους γείτονές τους για την επιβίωσή τους – υπονοώντας ότι αυτός ο τρόπος ζωής έθεσε τα πολιτιστικά θεμέλια για μια κοινότητα που βασίζεται στην ακλόνητη αμοιβαία υποστήριξη των μελών της ακόμη και χιλιετίες αργότερα.

Το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας

Να σημειωθεί ότι η εκπομπή του Netflix «Live to 100: Secrets of the Blue Zones» (Ζήσε μέχρι τα 100: Μυστικά των Γαλάζιων Ζωνών) ασχολήθηκε επίσης με τους λόγους πίσω από την μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας. «Εδώ έχουμε έναν πληθυσμό που ζει περίπου επτά χρόνια περισσότερο από τους Αμερικανούς και με το μισό περίπου ποσοστό καρδιαγγειακών παθήσεων» αφηγείται ο παρουσιαστής Νταν Μπούτνερ. Σημειώνει επίσης πως βρήκε «ενδιαφέρον» πως δεν εντόπισε κανένα κρούσμα άνοιας μεταξύ των κατοίκων είτε των 60χρονων, είτε μεταξύ όσων έχουν φτάσει τα 100.

Πέρα από τα διατροφικά οφέλη από βασικά είδη διατροφής, όπως το τσάι από βότανα, το μέλι και το κρασί, μεταξύ των κύριων «μυστικών» που ανακάλυψε ο Νταν ήταν η αδιάλλακτη έμφαση στις διαπροσωπικές και ρομαντικές σχέσεις καθώς και ο «χορός και το γέλιο».