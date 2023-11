Μαρσέιγ: Ο Μπεναντιά αναλαμβάνει το πόστο του αθλητικού διευθυντή

Συνεχίζονται οι ανακατατάξεις και οι διοικητικές προσθήκες στη Μαρσέιγ, αντίπαλου της ΑΕΚ στο Europa League, με στόχο την αγωνιστική επιστροφή της ομάδας στις πρώτες θέσεις της Ligue 1. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με την αλλαγή στον πάγκο της ομάδας, καθώς την “ορφανή” θέση των Φωκαών, μετά την παραίτηση του Μαρθελίνο, ανέλαβε ο Τζενάρο Γκατούζο.

Συνέχεια, πλέον, παίρνουν πιο διοικητικές θέσεις, με τον Μεχντί Μπενατιά να αναμένεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή της ομάδας, επιστρέφοντας στον σύλλογο μετά το 2006, καθώς την τριετία 2003-2006 αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι των ακαδημιών της Μαρσέιγ, χωρίς, ωστόσο να έχει αγωνιστεί ποτέ στην πρώτη ομάδα. Ο πρώην παίκτης της Μπάγερν Μονάχου και της Γιουβέντους μεταξύ άλλων, κρέμασε τα παπούτσια του το 2021 και έκτοτε εκπροσωπούσε ποδοσφαιριστές ως μάνατζέρ τους.

🚨🔵⚪️ Mehdi Benatia, finally set to be appointed as new Olympique Marseille sporting director. Agreement reached.

Negotiations took place for weeks, now being sealed as La Provence called.

Understand OM hope to sign all the document/sort details at the beginning of next week. pic.twitter.com/KCQbUwjZ3B

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2023