Πετρέλαιο τιμή χρηματιστήριο: Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζεται η πτωτική τάση

Συνεχίζει η πτωτική τάση του πετρελαίου, η οποία έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Μαρτίου, ενώ σημειώθηκε και μια ελαφρώς πτωτική έκθεση για τα αποθέματα των ΗΠΑ. Παρά τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 83 δολάρια το βαρέλι, αφού υποχώρησε ενδοσυνεδριακά στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 13 Μαρτίου την Τρίτη, ενώ το West Texas Intermediate υποχώρησε προς τα 78 δολάρια. Όσον αφορά στο αμερικανικό πετρέλαιο, τα αποθέματα αργού στο Cushing αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, βάσει εκτίμησης του κλάδου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τα στοιχεία. Η κατανομή έδειξε επίσης υψηλότερα εθνικά αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το πετρέλαιο βρίσκεται σε πτωτική πορεία από τις αρχές Απριλίου, σημειώνοντας απώλειες σε τρεις από τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, με δείκτες από τα χρονικά περιθώρια έως τα περιθώρια επεξεργασίας να δείχνουν μια ασθενέστερη προοπτική. Τα prompt spreads του Brent και του WTI έχουν μειωθεί σε χαμηλά πολλών μηνών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συνθήκες γίνονται λιγότερο σφιχτές. Επιπλέον, τα περιθώρια κέρδους από την παρασκευή καυσίμων όπως το ντίζελ έχουν επίσης μειωθεί. Το ισχυρότερο δολάριο αποτελεί πρόσθετο αντίβαρο, καθώς το εμπόρευμα γίνεται ακριβότερο για πολλούς επενδυτές. Το αμερικανικό νόμισμα σημειώνει την τρίτη συνεχόμενη ημέρα κερδών, σύμφωνα με έναν μετρητή του Bloomberg, ενώ η διάσπαση του πετρελαίου κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 100 ημερών επιδεινώνει επίσης την τελευταία κρίση αδυναμίας των τιμών.

