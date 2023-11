Τέιλορ Σουίφτ Βραζιλία: Βίντεο δείχνει την τραγουδίστρια να μην μπορεί να αναπνεύσει σωστά

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο με την Τέιλορ Σουίφτ να μην μπορεί να αναπνεύσει σωστά σε συναυλία της στη Βραζιλία. Αφού ολοκλήρωσε το κομμάτι της, η Σουίφτ στάθηκε στη σκηνή με ανοιχτό το στόμα της, να προσπαθεί να πάρει ανάσες και τα διεθνή μέσα δημοσίευσαν τα κλιπ, γράφοντας ότι υπάρχει «ανησυχία για την ποπ σταρ».

Taylor Swift was struggling to catch her breath in Brazil. pic.twitter.com/ZIhhSvXZyz

Η Τέιλορ Σουίφτ ξεκίνησε τις συναυλίες της στο Estádio Olímpico Nilton Santos στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το βράδυ της Παρασκευής 17 Νοεμβρίου και απαθανατίστηκε να πετάει ένα μπουκάλι νερό σε έναν θαυμαστή της στο κοινό μέσα στον καύσωνα.

Το παραπάνω συνέβη, λίγες μόνο ώρες μετά τον θάνατο μιας 23χρονης θαυμάστριας, της Ana Clara Benevides, η οποία πέθανε από καρδιακή ανακοπή, όπως είπε ο ξάδελφός της, μέσα στο στάδιο που «έβραζε» από την υψηλή θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του All Too Well, η Τέιλορ άρπαξε το μπουκάλι από έναν βοηθό της, περπάτησε στο κέντρο της σκηνής και το πέταξε στο πλήθος.

Το viral βίντεο των θαυμαστών από το περιστατικό είχε τη λεζάντα: «Η Τέιλορ πετάει ένα μπουκάλι νερό σε έναν θαυμαστή που χρειάζεται βοήθεια ενώ τραγουδάει το All Too Well»

️| Taylor throwing a water bottle to a fan who needs help while singing All Too Well #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/LfjPphKXI9

Ώρες αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι μια 23χρονη κοπέλα ονόματι Ana Benevides πέθανε κατά τη διάρκεια της συναυλίας, καθώς λιποθύμησε εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης στο στάδιο, η οποία έφτασε σε θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τοπικές πηγές. Η Σουίφτ αγνοούσε παντελώς την τραγωδία καθώς εμφανιζόταν και έκτοτε εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατο της Benevides καθώς και τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της νεαρής κοπέλας.

her name is Ana Benevides. she was 23. she passed away because of the stadiums negligence & inhumane decisions.

she has been looking forward to this day & she passed before she even got the chance to see Taylor perform.

T4F EXIGIMOS RESPEITO.

Justice for Ana. pic.twitter.com/IIx0yGAqu7

— via (@winemaroon) November 18, 2023