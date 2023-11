Φυσικός χυμός πορτοκάλι, πόσο κρατάει: Φεύγουν οι βιταμίνες;

Τα πορτοκάλια δεν είναι μόνο νόστιμα και ζουμερά, περιέχουν επίσης πολλά απαραίτητα για τον οργανισμό μας θρεπτικά συστατικά, όπως βιταμίνη Α, Β1 και C. Ένα πορτοκάλι, μας προμηθεύει με σχεδόν το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη C. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση πορτοκαλιού είτε στυμμένο είτε ολόκληρο, προστατεύει τον οργανισμό μας προλαμβάνοντας τον καρκίνο, μειώνοντας τη χοληστερίνη και την υψηλή πίεση του αίματος, εμποδίζοντας τη δημιουργία πετρών στα νεφρά και τη δημιουργία έλκους. Σε πόση ώρα όμως χάνεται η βιταμίνη C από την στιγμή που θα μπει στο ποτήρι μας ο χυμός;

Οι επιστήμονες λένε ότι σε περίπου 30 λεπτά όλη η βιταμίνη C έχει εξαφανιστεί αφότου έχει έρθει σε επαφή με τον αέρα. Το νούμερο αυτό εξαρτάται βέβαια και από άλλους παράγοντες, όπως η ζέστη, η ποσότητα του φωτός, η υγρασία. Γενικά όμως προτείνεται ο χυμός να πίνεται όσο πιο γρήγορα γίνεται καθώς από την πρώτη στιγμή υπάρχει μια συνεχής μείωση της θρεπτικής αξίας. Επίσης, μια άλλη συμβουλή που δίνεται, είναι ότι η καλύτερη ώρα για να έχει ο χυμός τη μέγιστη δυνατή θρεπτική ισχύ, είναι το πρωί με άδειο στομάχι.

Μελέτη του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ στην Αγγλία, έχει δείξει πως το πρωί είναι η καλύτερη ώρα καθώς ένα ποτήρι χυμός από πορτοκάλι «ξυπνάει» το μυαλό, αυξάνοντας την πνευματική εγρήγορση και την ικανότητα συγκέντρωση της προσοχής. Οι ευνοϊκές αυτές επιδράσεις διαρκούν επί ώρες, με αποτέλεσμα το μεσημέρι να είναι πολύ πιο δραστήριοι και λειτουργικοί όσοι πίνουν χυμό με το πρωινό τους.