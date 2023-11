Οπλοκατοχή ΗΠΑ 2023: Καταδικάστηκε η μητέρα του 6χρονου που πυροβόλησε τη δασκάλα του

Η μητέρα 6χρονου μαθητή που είχε πυροβολήσει και τραυματίσει σοβαρά τη δασκάλα του σε σχολείο σε ανατολική πολιτεία των ΗΠΑ, καταδικάστηκε χθες, Τετάρτη, σε φυλάκιση 21 μηνών. Ο γιος της είχε φέρει στις 6 Ιανουαρίου όπλο στο σχολείο του στην Βιρτζίνια και είχε πυροβολήσει την δασκάλα του. Αυτή τραυματίστηκε στο χέρι και το στήθος και νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες. Η 26χρονη μητέρα του μαθητή, η Ντέιζα Τέιλορ, στην οποία ανήκε το όπλο, κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και εννέα μηνών από δικαστήριο της περιφέρειας του Νιούπορτ Νιουζ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Ιούνιο η Τέιλορ είχε ομολογήσει την ενοχή της για την απόκτηση παράνομα πυροβόλου όπλου και για ψευδή δήλωση στο κυβερνητικό έντυπο που ήταν υποχρεωμένη να συμπληρώσει για να αγοράσει το όπλο. Η Τέιλορ δήλωνε σε αυτό το έντυπο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των όπλων, του καπνού και των εκρηκτικών (ATF), ότι δεν καταναλώνει παράνομες ναρκωτικές ουσίες, κάτι το οποίο ήταν ψευδές. Οι εισαγγελείς την κατηγορούν επίσης, σε διαδικασία που διεξάγεται σε πολιτειακό επίπεδο στην Βιρτζίνια, για σοβαρή αμέλεια απέναντι σε ανήλικο.

HAPPENING TODAY:

Deja Taylor’s federal sentencing is this afternoon.

The mother of the Richneck Elementary student who shot his teacher, Abby Zwerner, faces prison time for lying on her gun permit paperwork about using marijuana.@13NewsNow pic.twitter.com/ssNNhEF5hP

— Anne Sparaco (@AnneSparaco) November 15, 2023