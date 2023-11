Αλ Σίφα νοσοκομείο- Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις

Ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει σήμερα την επιχείρησή του στο κεντρικό νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, όπου, όπως ανακοίνωσε, υπάρχει σημαντική στρατιωτική υποδομή της Χαμάς. Σύμφωνα με το Ισραήλ, το τεράστιο συγκρότημα του νοσοκομείου αλ Σίφα, το οποίο βρίσκεται εδώ και ημέρες στο επίκεντρο συγκρούσεων, είναι στρατηγικό και στρατιωτικό κέντρο της Χαμάς, κάτι που το παλαιστινιακό κίνημα διαψεύδει. Χθες, Τετάρτη, το απόγευμα ο στρατηγός Γιαρόν Φίνκελμαν επεσήμανε στο Telegram ότι ο στρατός συνεχίζει τη «στοχευμένη» επιχείρησή του στο νοσοκομείο, η οποία ξεκίνησε χθες το πρωί, την ώρα που σφοδρές μάχες συνεχίζονται στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα στο AFP ότι «οι στρατιώτες του» εξακολουθούν να είναι ανεπτυγμένοι στο νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βρίσκονται περίπου 2.300 άνθρωποι – ασθενείς, υγειονομικό προσωπικό, εκτοπισμένοι. «Ισραηλινοί εκσκαφείς κατέστρεψαν ένα μέρος της νότιας εισόδου» του συγκροτήματος, «κοντά στη μαιευτική κλινική», η οποία είχε ήδη υποστεί ζημιές τις τελευταίες ημέρες από οβίδες του πυροβολικού, επεσήμανε στη διάρκεια της νύκτας το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε «πυρομαχικά, όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό» της Χαμάς στο αλ Σίφα, δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφίες από όπλα, χειροβομβίδες και άλλο εξοπλισμό. Το AFP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει με ανεξάρτητο τρόπο τις ανακοινώσεις αυτές.

Οι στρατιώτες έκαναν σωματικό έλεγχο στις γυναίκες

Δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες, κάποιοι με καλυμμένα τα πρόσωπα, εισέβαλαν χθες στο νοσοκομείο αλ Σίφα, σύμφωνα με δημοσιογράφο που συνεργάζεται με το AFP και βρίσκεται στο σημείο. «Όλοι οι άνδρες άνω των 16 ετών σηκώστε τα χέρια ψηλά και βγείτε από τα κτίρια προς την εσωτερική αυλή για να παραδοθείτε», φώναξαν οι στρατιώτες. Όπως δήλωσε ο δημοσιογράφος οι στρατιώτες έκαναν σωματικό έλεγχο σε γυναίκες και παιδιά που έκλαιγαν.

Watch as LTC (res.) Jonathan Conricus exposes the countless Hamas weapons IDF troops have uncovered in the Shifa Hospital’s MRI building: pic.twitter.com/5qssP8z1XQ — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023

Ο ΟΗΕ ζητεί «παύσεις»

Ο ισραηλινός στρατός «δεν βρήκε ούτε όπλα ούτε στρατιωτικό εξοπλισμό» στο αλ Σίφα, απάντησε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, επισημαίνοντας ότι «δεν επιτρέπει» την παρουσία όπλων στα ιδρύματά του. Η κυβέρνηση της Χαμάς έκανε επίσης λόγο για δεκάδες νεκρούς στη διάρκεια της νύκτας από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Συγκεκριμένα, «εννέα άμαχοι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον βενζινάδικου στον καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν αναζητήσει καταφύγιο δεκάδες εκτοπισμένοι». Σπάζοντας τη σιωπή του για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε την κήρυξη «παύσεων» στις εχθροπραξίες και τη δημιουργία «ανθρωπιστικών διαδρόμων» στη Λωρίδα της Γάζας. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 12 ψήφους υπέρ και 3 αποχές (ΗΠΑ, Βρετανία, Ρωσία).

Καταδίκες

Αυτή η επιδρομή στο νοσοκομείο προκάλεσε διεθνείς καταδίκες και εκκλήσεις για την προστασία των Παλαιστίνιων αμάχων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε την περασμένη νύκτα το Ισραήλ να είναι «εξαιρετικά συνετό» στον τρόπο που διεξάγει τις επιχειρήσεις του στο νοσοκομείο. Εξάλλου στο Ισραήλ αυξάνει η πίεση στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την απελευθέρωση των ομήρων. Την Τρίτη συγγενείς των ομήρων ξεκίνησαν από το Τελ Αβίβ πορεία πέντε ημερών προς την Ιερουσαλήμ ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, περίπου 240 άνθρωποι κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς στη Γάζα μετά την αιματηρή της επίθεση στο Ισραήλ που κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους.

Μία όμηρος γέννησε στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες η σύζυγος του Νετανιάχου. Την ώρα που διεξάγονται συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Κατάρ για την απελευθέρωση των ομήρων, ο Μπάιντεν δήλωσε «σχετικά αισιόδοξος». Στο πολιτικό πεδίο ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ζήτησε την αποχώρηση του Νετανιάχου πριν από την ολοκλήρωση της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα. «Δεν μπορούμε να διεξάγουμε μια ευρεία (στρατιωτική) επιχείρηση με πρωθυπουργό κάποιον στον οποίο δεν έχουμε εμπιστοσύνη», είπε ο Λαπίντ.

Yesterday, IDF soldiers successfully transferred medical supplies while conducting searches for terrorist infrastructure within the Shifa Hospital in Gaza. While Hamas exploits Gazan civilians for its own survival, the IDF provides humanitarian aid in order to minimize civilian… pic.twitter.com/yLtT2vs23T — Israel Defense Forces (@IDF) November 16, 2023

Απομακρύνσεις

Σύμφωνα με το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha), 1,65 εκατ. από τους 2,4 εκατ. κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί λόγω του πολέμου, με πολλούς να φεύγουν από το βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου μαίνονται συγκρούσεις, προς τον νότο. Από τις 9 Οκτωβρίου το Ισραήλ έχει επιβάλει πλήρη αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας και πλέον οι κάτοικοί της αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε νερό, τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρικό, με την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει με το σταγονόμετρο μέσω του περάσματος της Ράφα. Παρά την παράδοση λίγο περισσότερων από 23.000 λίτρων καυσίμων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις του στον θύλακα βρίσκονται «στα πρόθυρα κατάρρευσης» και ο επικεφαλής του Ocha ζήτησε να σταματήσει «η σφαγή στη Γάζα».

Λόγω έλλειψης καυσίμων η παλαιστινιακή υπηρεσία τηλεπικοινωνιών Paltel ανακοίνωσε χθες «την αναστολή όλων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών μέσα σε μερικές ώρες», κάτι που ενδέχεται «να απειλήσει περαιτέρω τη ζωή των αμάχων στη Γάζα», προειδοποίησε σήμερα το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW). Χθες σχεδόν 650 άνθρωποι – αλλοδαποί, άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα και Παλαιστίνιοι τραυματίες—απομακρύνθηκαν μέσω της Ράφα προς την Αίγυπτο, σύμφωνα με την παλαιστινιακή αρχή αρμόδια για τη διαχείριση του περάσματος.