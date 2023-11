Παναθηναϊκός – Ζάλγκιρις: Σπουδαία νίκη για το τριφύλλι

Χθες (15/11) ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε την Ζαλγκίρις για την 8η αγωνιστική ης EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Το τριφύλλι πήρε σπουδαία νίκη, με σκορ 73-71.

Με την χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά και του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, οι δύο ελληνικές ομάδες βρίσκονται μαζί. Συγκεκριμένα, η βαθμολογία έχει ως εξής: Στην 8η θέση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, πάνω από τον Ολυμπιακό και κάτω από την Μακάμπι, ενώ η Ζαλγκίρις βρίσκεται στην 14η θέση πάνω από την Μπάγερν και κάτω από την Παρτιζάν.

Οι δύο ομάδες μπήκαν άσχημα στο παιχνίδι. Είναι ενδεικτικό ότι ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε 3’35” για να βρει τα πατήματα και τους πρώτους του πόντους στο παιχνίδι. Γενικά το σκορ έμεινε σε χαμηλά επίπεδα (13-15, 10΄), απόρροια των πολλών λαθών στις δύο πλευρές του παρκέ με 6 για τον Παναθηναϊκό και 5 για την Ζάλγκιρις.

Ο ρυθμός και η αποτελεσματικότητα ανέβηκαν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η Ζάλγκιρις βρέθηκε στο +7 (29-36) στο 18’10” μετά από δύο διαδοχικά τρίποντα του Ναζ Μήτρου-Λονγκ, όμως οι πράσινοι μείωσαν την απόσταση στους 3 πόντους πριν την ανάπαυλα (36-39, 20′). Το θετικό για το τριφύλλι ήταν ότι σταμάτησε να κάνει λάθη και να πετάει κατοχές στα σκουπίδια. Το αρνητικό ήταν ότι δεν μπορούσε να αξιοποιήσει τα φάουλ που κέρδισε, αφού είχε μόλις 8/17 βολές στο πρώτο μέρος. Με ένα τρίποντο του Κώστα Σλούκα, δύο του Ντίνου Μήτογλου και ένα καλάθι του Ματίας Λεσόρ οι πράσινοι προσπέρασαν με 47-46 λίγο μετά τα μέσα της τρίτης περιόδου. Το τριφύλλι υπέπεσε ξανά σε 6 λάθη σε αυτό το δεκάλεπτο, όμως κατάφερε να μπει προπορευόμενο με βραχεία κεφαλή (53-52, 30′) στην τέταρτη περίοδο.

Ο Ρόλαντς Σμιτς, ο οποίος είχε παροπλιστεί νωρίς με 3 φάουλ, επέστρεψε δριμύτερος στο παρκέ στην τέταρτη περίοδο και έβαλε 12 πόντους για τη Ζάλγκιρις μέχρι το 35′ για να γράψει το 62-64. Ακολούθησαν δύο καλάθια του Κώστα Σλούκα και μία βολή του Ματίας Λεσόρ, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 67-64. Ο Τόμας Ντίμσα έβαλε δύο βολές και ο Κίναν Έβανς άλλες δύο για το 67-68 στα 1’41” πριν το φινάλε. Ακολούθησε ένα εύστοχο ζευγάρι βολών από Λεσόρ, λίγο πριν ο Γάλλος σέντερ αναγκάσει τον Σμιτς να υποπέσει σε επιθετικό φάουλ και να αποβληθεί. Ο Κώστας Σλούκας κέρδισε φάουλ από τον Ντίμσα και έκανε το 2/2 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας για να γράψει το 71-68 στα 21″.

Η Ζάλγκιρις πήρε time-out και αμέσως μετά ο Μπρέιντι Μάνεκ πέτυχε το τρίποντο της ισοφάρισης με 13″ στο χρονόμετρο. Ο Εργκίν Αταμάν πήρε επίσης time-out και μετά την επαναφορά ο Σλούκας κέρδισε ένα ακόμα φάουλ. Ο Έλληνας γκαρντ έβαλε την πρώτη, έχασε τη δεύτερη. Η Ζάλγκιρις πήρε το ριμπάουντ, αλλά ο Κίναν Έβανς υπέπεσε σε λάθος, έπειτα από εξαιρετική άμυνα των Γκραντ-Γκριγκόνις. Ο Λιθουανός πήρε, δε, ένα ακόμα φάουλ και έγραψε το τελικό 73-71.

Ο Ντίνος Μήτογλου μπαίνει στην κουβέντα για τον MVP σε κάθε παιχνίδι. Ο διεθνής φόργουορντ βρίσκεται σε απίστευτη φόρμα. Στην χθεσινή βραδιά, είχε 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη και 2 μπλοκ σε 38 λεπτά.

Εξαιρετικός, και στο φινάλε, όταν χρειάστηκε να δείξει ψυχραιμία, ήταν ο Κώστας Σλούκας, που προσέφερε 16 πόντους, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. Να σημειωθεί ότι, την στιγμή λοιπόν που ο προπονητής των πρασίνων σχεδίαζε την τελευταία κατοχή και υποδείκνυε πώς θα παιχτεί το pick-n-roll , στο 71-71, από τον Κώστα Σλούκα, εκείνος πήρε το λόγο και είπε: “Δεν θα παίξουμε pick-n-roll. Θέλω να παίξω ένας εναντίον ενός απέναντι σε αυτόν τον τύπο”. Αμέσως μετά την επαναφορά ο Σλούκας κέρδισε φάουλ από τον Άρνας Μπουτκεβίτσιους και πήγε στη γραμμή της φιλανθρωπίας, βάζοντας την 1η και χάνοντας τη 2η βολή, για να γράψει το 72-71, προτού ο Κίναν Έβανς χάσει την μπάλα από τους Μάριους Γκριγκόνις-Τζέριαν Γκραντ και ο Λιθουανός γράψει το τελικό 73-71. Ο Έλληνας γκαρντ έβαλε τους 3 από τους 4 τελευταίους πόντους των πρασίνων, κερδίζοντας ένα κρίσιμο φάουλ από τον Ντίμσα στα 13″ πριν τη λήξη.

Άλμπα Βερολίνου – Λυών-Βιλερμπάν (68-73)

Μπασκόνια – Βαρκελώνη (94-71)

Μπάγερν – Παρτιζάν (94-85)

