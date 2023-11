NBA: Χαμός με τον Ντρέιμοντ Γκρινκ και προειδοποίηση

Στο παιχνίδι στις 13/11 μεταξύ Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς με σκορ 110-116, Στην αρχή του αγώνα 2 παίκτες πιάστηκαν στα χέρια με τους Ρουντί Γκομπέρ και τον Ντρέιμοντ Γκριν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αποβολή του αγώνα. Καμπανάκι από το NBA στον Ντρέιμοντ Γκριν.

Μία ημέρα μετά από το κεφαλοκλείδωμα στον Ρουντί Γκομπέρ, ο Ντρέιμοντ Γκριν ενημερώθηκε για την τιμωρία που του επιβλήθηκε από το NBA. Ο φόργουορντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα χάσει τους επόμενους πέντε αγώνες της ομάδας του και θα έχει οικονομική ζημιά 770 χιλιάδων δολαρίων και συνολικά στην καριέρα του θα έχει χάσει σχεδόν 2.2 εκατομμύρια από τις ποινές που έχει δεχθεί από τη League.

Ο Αμερικανός νομικός και αθλητικός παράγων που υπηρετεί σήμερα ως Κομισάριος του NBA, Κομισάριος Άνταμ Σίλβερ ήταν αυστηρός με τον Γκριν εξαιτίας του ιστορικού του, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του NBA, είναι γεμάτο από αντιαθλητικές ενέργειες. Κατά τα άλλα, ο Κλέι Τόμπσον κι ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς θα πληρώσουν από 25 χιλιάδες δολάρια για τον ρόλο που είχαν στη σύρραξη νωρίς στον αγώνα των Γουόριορς με τους Τίμπεργουλβς, ωστόσο δεν θα χάσουν αγώνα.

The Warriors and Timberwolves got chippy just two minutes into their in-season tournament game 😳

Draymond Green, Klay Thompson and Jaden McDaniels were all ejected. pic.twitter.com/m7UvULewa2

— SportsCenter (@SportsCenter) November 15, 2023