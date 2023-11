Διακρίσεις στην αγορά εργασίας: Το μήνυμα της Αν Χάθαγουεϊ

Η Αν Χάθαγουεϊ έδωσε συνέντευξη και αναφέρθηκε στους ηλικιακούς περιορισμούς που τίθενται στις γυναίκες στη βιομηχανία του θεάματος. Μιλώντας στο Porter Magazine, η ηθοποιός δήλωσε: «Όταν ξεκίνησα, ήμουν παιδί και με είχαν προειδοποιήσει πως η καριέρα μου θα κατέρρεε στα 35 μου. Κάτι που ξέρω ότι θα συμβεί σε πολλές γυναίκες».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως πλέον στα 41 της καταλαβαίνει πως αυτή η κατάσταση έχει εξελιχθεί πλέον. «Οι περισσότερες γυναίκες κάνουν καριέρα και στη συνέχεια της ζωής τους, κάτι που νομίζω ότι είναι φανταστικό», τόνισε. Τέλος, κατέληξε λέγοντας: «Προφανώς κι αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να βγούμε και να πανηγυρίσουμε, αλλά κάποιος μου είπε κάποτε “υπάρχουν τόσα πολλά για να είμαστε περήφανοι και τόσα πολλά για να διορθώσουμε”».

Anne Hathaway Recalls Being ‘Warned’ That Her Career Would 'Fall Off' At Age 35 https://t.co/dMyWxEwg0H

— HuffPost UK Entertainment (@HuffPostUKEnt) November 14, 2023