Πτήση τρόμου Βραζιλία: Στις φλόγες τυλίχτηκε το Airbus – Δείτε το βίντεο

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη συγκλονιστική στιγμή που ο κινητήρας ενός Airbus A321 τυλίχθηκε στις φλόγες την Κυριακή, όταν χτύπησε ένα πουλί, ενώ πετούσε πάνω από τη Βραζιλία. Το αεροσκάφος της LATAM Airlines, η οποία εδρεύει στη Χιλή, είχε απογειωθεί από το Σαλβαδόρ για μια τρίωρη πτήση προς το Σάο Πάολο, όταν ξαφνικά ένα πουλί χτύπησε στη δεξιά πτέρυγα του αεροσκάφους. Το βίντεο από το εσωτερικό της πτήσης δείχνει σπινθήρες να βγαίνουν από τον κινητήρα καθώς ο πιλότος γυρίζει πίσω για να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Salvador-Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Αφού ο πιλότος προσγειώνει ως εκ θαύματος το αεροπλάνο με ασφάλεια, οι επιβάτες τον χειροκροτούν για τους επιδέξιους ελιγμούς τους. Καθώς το αεροσκάφος προσγειώνεται, ο κινητήρας τυλίγεται στις φλόγες. Ένας επιβάτης μάλιστα ένιωσε τόσο ευγνώμων που επέζησε που βγήκε από το αεροπλάνο γονατιστός. «Ήταν πραγματικά μια στιγμή τρόμου αυτή που ζήσαμε. Ένας πολύ μεγάλος τρόμος, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά. Ο κινητήρας τυλίχθηκε στις φλόγες λίγα λεπτά μετά την απογείωση. Πανικοβληθήκαμε, νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε», πρόσθεσε ο επιβάτης. Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε στο CEN ότι όλοι οι επιβάτες ήταν εντάξει και ήδη είχαν κλείσει θέσεις σε άλλες πτήσεις. «Η εταιρεία τονίζει ότι λαμβάνει όλα τα τεχνικά και μέτρα για να εξασφαλίσει ένα ασφαλές ταξίδι για όλους», ανέφερε η ανακοίνωση.

LATAM Brazil Airbus A321 (PT-MXQ, built 2014) experienced birdstrike during climb-out of Salvador AP (SBSV), Brazil causing the right engine to emit sparks and flames. The pilots discontinued the climb and safely returned to land. No one on board flight #LA3361 to Sao Paulo-GRU… pic.twitter.com/rwrhgNAEYK

— JACDEC (@JacdecNew) November 14, 2023