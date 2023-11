Μπεν Άφλεκ – Τζένιφερ Γκάρνερ: Χαμός στο Twitter για τις φωτογραφίες

Οι τελευταίες φωτογραφίες του Μπεν Άφλεκ με την πρώην σύζυγό του, Τζένιφερ Γκάρνερ, δείχνουν τον ηθοποιό πιο χαρούμενο από κάθε άλλη φορά. Αυτό τουλάχιστον τονίζουν οι φαν του στο διαδίκτυο. Σε κάθε συνάντηση των δύο πρώην συζύγων, ο Χολιγουντιανός σταρ και νυν σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, φαίνεται να διασκεδάζει πολύ με τη μητέρα των παιδιών του. Μετά το στιγμιότυπο από τον αγώνα μπάσκετ του γιου τους, τα σχόλια στο διαδίκτυο άρχισαν να βάζουν «λάδι στη φωτιά» για τα υποτιθέμενα προβλήματα στον γάμο του Άφλεκ με τη Λόπεζ. Σημαντικό ρόλο σε αυτό, παίζουν και τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς κάνουν λόγο για «κρίση στον γάμο τους» ή φωτογραφίες τους, που τους δείχνουν να είναι κακόκεφοι όταν είναι μαζί.

