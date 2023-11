Τζίνα Λολομπρίτζιτα σύντροφος: Τρία χρόνια φυλακή για τον 36χρονο – Πώς την εκμεταλλεύτηκε

Ο νεαρός σύντροφος της Τζίνα Λολομπρίτζιτα φυλακίστηκε για τρία χρόνια για υπεξαίρεση 10 εκατομμυρίων ευρώ από την διάσημη ηθοποιό πριν πεθάνει τον Ιανουάριο σε ηλικία 95 ετών. Ο 36χρονος Αντρέα Πιατσόλα καταδικάστηκε για «πλύση εγκεφάλου» και εξαπάτηση της Λολομπρίτζιτα, η οποία έγινε γνωστή τη δεκαετία του ‘60 ως η «ομορφότερη γυναίκα του κόσμου» και εμφανίστηκε σε πλήθος ταινιών δίπλα σε ονόματα όπως ο Σον Κόνερι και η Τόνι Κέρτις. Ο Πιατσόλα, ο οποίος περιγράφεται ως «toyboy» από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, εξαπάτησε την Λολομπρίτζιτα από ακίνητα, μετρητά, αυτοκίνητα και κοσμήματα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ από το 2013 έως το 2018, ενώ εργαζόταν ως βοηθός της, όπως έγινε γνωστό στο δικαστήριο της Ρώμης.

Ο 36χρονος φρόντιζε την Ιταλίδα ηθοποιό στα τελευταία χρόνια της ζωής της και μάλιστα μετακόμισε στη βίλα της στη Ρώμη, όπου φέρεται να αγόρασε σπορ αυτοκίνητα για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με τα χρήματά της πριν τα πουλήσει. Και χθες, κρίθηκε ένοχος για εκμετάλλευση της ηλικίας της για να της αποσπάσει ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας της. Συγκεκριμένα, ο Πιατσόλα κατηγορήθηκε πως αγόρασε μία Ferrari με τα χρήματά της πριν την πουλήσει και δώσει τα λεφτά στους γονείς του. Επίσης, αγόρασε μία aguar F-Type, την οποία φέρεται να πούλησε το 2018 για 130.000 ευρώ πριν βάλει στην τσέπη τα έσοδα. Και σαν να μην έφταναν αυτά, κατηγορήθηκε πως χρησιμοποίησε τα χρήματά της για να αγοράσει δύο διαμερίσματα κοντά στα Ισπανικά Σκαλοπάτια της Ρώμης και να τα πουλήσει έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ.

