Βρετανία – Ισραήλ πόλεμος: Γιατί ο πρωθυπουργός έπαυσε την υπΕΣ

Ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έπαυσε σήμερα την υπουργό Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν, δήλωσε κυβερνητική πηγή και ανέφεραν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ανασχηματισμού, αφού η υπουργός επέκρινε τη διαχείριση μιας φιλοπαλαιστινιακής πορείας από την αστυνομία και καθώς πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη χρονιά. Ο Σούνακ, ο οποίος δεχόταν πυρά από βουλευτές της αντιπολίτευσης, αλλά και μέλη του δικού του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, για να απολύσει την Μπράβερμαν, κινήθηκε εναντίον της υπουργού Εσωτερικών ζητώντας της «να αποχωρήσει από την κυβέρνηση», κάτι που εκείνη αποδέχθηκε, δήλωσε η κυβερνητική πηγή.

Το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού ονόμασε τον μέχρι τώρα υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι ως νέο υπουργό Εσωτερικών της χώρας, μετά την αποπομπή της Μπράβερμαν, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον ορίστηκε υπουργός Εξωτερικών. Την περασμένη εβδομάδα η Μπράβερμαν αψήφησε τον Σούνακ δημοσιεύοντας ένα άρθρο στο οποίο κατηγορούσε την αστυνομία ότι υιοθετεί «δύο μέτρα και δύο σταθμά» στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων – ένα επιχείρημα για το οποίο το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα υποστήριξε ότι προκάλεσε εντάσεις στη φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση που έγινε το Σάββατο.

Το άρθρο αυτό δεν είχε πάρει πράσινο φως από την Ντάουνινγκ Στριτ, αντίθετα από τους συνήθεις κανόνες, ενώ αυτά που έγραφε η Μπράβερμαν, θεωρήθηκε πως πλήττουν την επιχειρησιακή ανεξαρτησία της αστυνομίας. Το Σάββατο, περισσότερα από 140 άτομα συνελήφθησαν αφού ακροδεξιοί αντιδιαδηλωτές συνεπλάκησαν με τους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να τους κρατήσουν μακριά από τους περίπου 300.000 φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές. Η πολύ δεξιά 43χρονη Μπράβερμαν είχε προκαλέσει τους τελευταίους μήνες και άλλες πολεμικές: είχε χαρακτηρίσει «εισβολή» τις αφίξεις προσφύγων και είχε προειδοποιήσει για ένα μεταναστευτικό «κυκλώνα», ενώ πιο πρόσφατα είχε δηλώσει πως οι άστεγοι έχουν επιλέξει αυτό τον τρόπο ζωής.

Ο Σούνακ αναμένεται ότι θα προβεί σε ευρύτερο αριθμό αλλαγών στο υπουργικό συμβούλιό του, φέρνοντας σ’ αυτό συμμάχους του και απομακρύνοντας μερικούς υπουργούς για τους οποίους το γραφείο του στην Ντάουνινγκ Στριτ λέει πως δεν έχουν τόσο καλές επιδόσεις στα υπουργεία τους όσο θα ήθελε ο πρωθυπουργός. «Σήμερα ο #RishiSunak ενισχύει την κυβερνητική ομάδα του για να θέσει σε εφαρμογή μακροπρόθεσμες αποφάσεις για ένα καλύτερο μέλλον», ανέφερε το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο ανασχηματισμός αναμενόταν εδώ και εβδομάδες καθώς ο πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην Ντάουνινγκ Στριτ εδώ και λίγο περισσότερο από ένα χρόνο επιδιώκει να κάνει μια νέα αρχή και να προετοιμαστεί για τις βουλευτικές εκλογές που αναμένονται την ερχόμενη χρονιά και το αργότερο το 2025. Το κόμμα του, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 14 χρόνια, υπολείπεται κατά πολύ των Εργατικών στις δημοσκοπήσεις.

