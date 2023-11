Hollywood πινακίδα, η ιστορία: Το σήμα κατατεθέν ολόκληρης της βιομηχανίας του κινηματογράφου

Hollywood πινακίδα, η ιστορία: Κι όπως λέει και η Madonna: Everybody comes to Hollywood

Σήμα κατατεθέν όχι μόνο της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της βιομηχανίας του κινηματογράφου στην Αμερική και σε ολόκληρο τον κόσμο είναι η διάσημη πινακίδα Hollywood. Η πινακίδα Hollywood είναι ένα από τα πιο γνωστά και εμβληματικά αξιοθέατα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που δεσπόζει πάνω από το Χόλιγουντ στην περιοχή του Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας. Βρίσκεται τοποθετημένη στους λόφους του Hollywood, και συγκεκριμένα πάνω στο όρος Lee. Η λέξη “HOLLYWOOD” αποδίδεται με κεφαλαίους χαρακτήρες λευκού χρώματος, έχει μήκος πάνω από 100 μέτρα (συγκεκριμένα περίπου 107 μέτρα) και ύψος γύρω στα 13 με 14 μέτρα. Η ιστορία της πινακίδας του Χόλιγουντ Η πρώτη πινακίδα έγραφε αρχικά Hollywoodland και κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε το 1923 σαν διαφήμιση μιας κτηματομεσιτικής εταιρίας η οποία κατασκεύαζε σπίτια μόνο για λευκούς στους λόφους πάνω από την περιοχή του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες. Κάθε γράμμα είχε πλάτος 9 μέτρων και ύψος που ξεπερνούσε για λίγο τα 15 μέτρα. Η πινακίδα φωτιζόταν από 4000 λαμπτήρες. Η λέξη HOLLYWOODLAND ήταν χωρισμένη σε τρία τμήματα, το “HOLLY”, το “WOOD” και το “LAND” τα οποία μάλιστα τη νύχτα άναβαν πρώτα το κάθε ένα χωριστά και μετά όλα μαζί. Η πρόβλεψη ήταν η πινακίδα να μείνει εκεί μόνο ενάμιση χρόνο, γιατί τόσο θα διαρκούσε η καμπάνια, λόγω όμως της υψηλής αναγνωρισιμότητας της, σε συνδυασμό με την άνοδο της κινηματογραφικής βιομηχανίας του Hollywood, η ταμπέλα διατηρήθηκε. Υπήρξε και ένα θλιβερό συμβάν στην πινακίδα.Η Peg Entwistle, θεατρική ηθοποιός με σπουδαίες προσδοκίες για κινηματογραφική καριέρα μετακόμισε στο Hollywood για να πραγματοποιήσει το όνειρό της, αλλά κανείς δεν περίμενε την «μαύρη» εξέλιξη της ιστορίας της.Το Σεπτέμβριο του 1932 το πτώμα της εντοπίστηκε στη χαράδρα μπροστά από το γράμμα «Η», στο οποίο στηριζόταν μια σκάλα. Η 24χρονη Peg δίχως να μπορεί να διαχειριστεί την απογοήτευση, είχε δώσει από μόνη της τέλος στη σύντομη ζωή της. Η αποκατάσταση και η σημερινή μορφή της πινακίδας Πρώτη αποκατάσταση έγινε το 1949. Η συμφωνία ήταν να αφαιρεθεί η λέξη “LAND” για να μείνει σκέτο το γνωστό “HOLLYWOOD” προς τιμήν της πόλης και όχι της κτηματομεσιτικής εταιρίας. Πινακίδα 1978 Το 1978, το επιμελητήριο αποφάσισε να αντικαταστήσει την φθαρμένη πινακίδα με πιο μόνιμη κατασκευή, έπειτα και από πρωτοβουλία ιδιωτών, οι οποίοι με διάφορες δωρεές μάζεψαν 250.000 δολάρια. Η νέα κατασκευή είχε γράμματα κατασκευασμένα από ατσάλι, τα οποία στερεώθηκαν με ατσάλινες κολώνες πάνω σε θεμέλια από τσιμέντο. Τα νέα γράμματα είχαν 14 μέτρα ύψος, ενώ το πλάτος του κυμαινόταν από 9 ως 12 μέτρα. Το έργο χρειάστηκε οκτώ ζωγράφους πάνω από 700 ώρες για να προετοιμάσουν και να βάψουν την πινακίδα, για την οποία χρησιμοποιήθηκαν 300 γαλόνια αστάρι και χρώμα. Μια νέα αποκατάσταση έγινε χάρη στην πρωτοβουλία μιας εταιρίας χρωμάτων τον Νοέμβριο του 2005. Το παλιό χρώμα αφαιρέθηκε τελείως και η διάσημη πινακίδα – σύμβολο βάφτηκε εκ νέου με το γνωστό λευκό χρώμα. Η πινακίδα του Χόλιγουντ βάφεται ξανά για την 100ή επέτειό της. Η βαφή και το αστάρι που θα χρειαστούν για το φρεσκάρισμα, υπολογίζονται σε 946 λίτρα, με το συνεργείο που έχει αναλάβει το έργο να απαρτίζεται από δέκα ανθρώπους. Το τελευταίο φρεσκάρισμα είχε γίνει το 2012 για τα 90ά της γενέθλια.