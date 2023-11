Λιοντάρι το έσκασε από τσίρκο: Λήξη συναγερμού στην Ιταλία

Ιταλοί κτηνίατροι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να κοιμίσουν, χρησιμοποιώντας δόση αναισθητικού, το λιοντάρι που, χθες το απόγευμα απομακρύνθηκε από τσίρκο του Λαντίσπολι, τριάντα χιλιόμετρα έξω από την Ρώμη.

Για περίπου πέντε ώρες, το λιοντάρι παρέμεινε ελεύθερο, σε θαμνώδη περιοχή αλλά και σε δρόμους του Λαντίσπολι.

Today, in #Ladispoli, near #Rome, a lion escaped from the circus & was wandering around residential streets. Thankfully, the big cat was captured & tranquilized.

Wild animals should not be used for entertainment in circuses or any other shows. 🚫🎪🐘

