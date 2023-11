Κόρτνεϊ Καρντάσιαν γέννα: Ο Τράβις Μπάρκετ έπαιζε ντραμς στην αίθουσα τοκετού

Ο Τράβις Μπάρκερ δέχτηκε «πυρά», αφού μοιράστηκε ένα βίντεο με τον εαυτό του να παίζει ντραμς, πιθανότατα στο δωμάτιο τοκετού με την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν, την ώρα που γεννούσε. «Εξασκούμαι στον χτύπο της καρδιάς του μωρού μου», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ο ντράμερ, το οποίο η Καρντάσιαν ξαναμοιράστηκε στο Instagram Story της.

Πολλοί λογαριασμοί έσπευσαν να σχολιάσουν αμέσως, με αρκετούς να κατακρίνουν την πράξη του διάσημου μουσικού και άλλους να λένε ότι είναι περίεργο και ενοχλητικό. «Αυτό δεν θα ήταν καθόλου ενοχλητικό», δήλωσε ειρωνικά ένας άλλος, με ένα άλλο άτομο να υποστηρίζει ότι θα καταριόταν τον διάσημο μουσικό αν το έκανε αυτό δίπλα στο κρεβάτι του νοσοκομείου τους.

#TravisBarker is trending for practicing drums to son’s heartbeat as wife #KourtneyKardashian was in labor

Ένα άλλος συμπλήρωσε: «Ξέρετε πού θα κατέληγαν αυτές οι μπαγκέτες…». Ακόμη ένας άλλος δυσαρεστημένος χρήστης είπε: «Κάποιοι celebrities είναι τόσο περίεργοι…». Η τηλεπερσόνα υποδέχτηκε γέννησε το πρώτο παιδί της με τον Μπάρκερ την περασμένη εβδομάδα. «Είναι ευτυχισμένη που μπορεί απλά να αγκαλιάζει το αγοράκι της τώρα», δήλωσε μια πηγή στο People την Κυριακή. Το αγοράκι της Καρντάσιαν και του Μπάρκερ ονομάζεται Rocky 13 Barker, το οποίο επιβεβαίωσε ο περήφανος μπαμπάς στο επεισόδιο της εκπομπής «One Life Once Chance With Toby Morse» στις 30 Οκτωβρίου.

Travis Barker is now getting backlash for playing drums in the delivery room when Kourtney Kardashian was in labor. pic.twitter.com/HhWwKPcnju

— Daily Loud (@DailyLoud) November 10, 2023