Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι: Οι “συνταξιούχοι” θέλουν να ανεβούν και άλλο στην βαθμολογία (12/11)

Αυρίο (12/11, 18:30) η Τσέλσι αντιμετωπίζει την Μάντσεστερ Σίτι στο Stamford Bridge στο Λονδίνο, για την 12 αγωνιστική της Premier League. Να σημειωθεί ότι, η Τσέλσι δεν έχει κερδίσει την Μάντσεστερ Σίτι από τις 29/5/2021 όταν την νίκησε (1-2) στο Champions League, χρονιά την οποία κατέκτησε και το πολυτιμο τρόπαιο, ενώ στις 17/4/2021 είχε επικρατήσει (1-0) στην έδρα της. Από το 2013 έως σήμερα, η Τσέλσι έχει 10 νίκες, ενώ η Σίτι έχει 18 νίκες και με 2 μόνο αγώνες να λήγουν ισόπαλοι.

Η βαθμολογία της Premier League είναι ως εξής: 1η θέση η Μάντσεστερ Σίτι με 27 βαθμούς, ενώ η Τσέλσι με την νίκη επί της Τότεναμ με σκορ 1-4, ανέβηκε στην 10η θέση με 15 βαθμούς μαζί με την Κρίσταλ Πάλας.

Οι γηπεδούχοι τον Νοέμβριο μπήκαν με το δεξί έχοντας 2/2. Αναλυτικά, στις 1/11/2023 νίκησαν την Μπλάκμπερν στο κύπελλο Αγγλίας με σκορ 2-0 και με την Τότεναμ εκτός έδρας (1-4) με χατ-τρικ του Τζάκσον. Η ομάδα του Ποτσετίνο βρίσκεται σε φόρμα και θέλει την αυριανή νίκη επί της Σίτι για να πάρει τους 3 βαθμούς και να ανέβει βαθμολογικά. Ο προπονητής της Τσέλσι δεν θα έχει στη διαθεσή του, τους εξής: Chalobah (Τραυματισμός μηρού), Τσίλγουελ (Τραυματισμός μηρού), Chukwuemeka, (Τραυματισμός στο γόνατο), Fofana, (Τραυματισμός στο γόνατο), Λαβία (Τραυματισμός στον αστράγαλο) και Nkunku (Τραυματισμός στο γόνατο), ενώ δεν είναι σίγουρο για τους Μπετινέλι, (Τραυματισμός) και Μπρόγια (Τραυματισμός).

Οι φιλοξενούμενοι, με ένα σερί 5 νικών, θέλουννα συνεχίσυν αυτό τον ρυθμό και να παραμείνουν στην πρώτη θέση κάτω από την Τότεναμ που την κινηγάει βαθμολογικά. Η ομάδα του Πεπ, έρχεται με μια νίκη επί τον Γιανγκ Μπόις με 3-0 στο Champions League και μια νίκη στο πρωτάθλημα με το τρομερό 6-1 της Μπόρνμουθ. Οι Πολίτες δεν θα έχουν στην διαθεσή τους, τους: Ντε Μπρούιν (Τραυματισμός μηρού), Γκόμεζ (Τραυματισμός), Stones (Μυϊκός τραυματισμός) και δεν είναι σίγουρο τον Akanji (Τραυματισμός στην πλάτη).

Άστον Βίλα – Φούλαμ (16:00)

Μπράιτον – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (16:00)

Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ (16:00)

Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ (16:00)

