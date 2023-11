Φάρμακα Γάζα – Πόλεμος Ισραήλ: «Θα υποφέρουν ή θα χάσουν την ζωή τους»

Το μικρό κορίτσι έκλαιγε από τον πόνο και φώναζε «μαμά, μαμά» την ώρα που ο νοσηλευτής της έκανε ράμματα στο τραύμα που έφερε στο κεφάλι χωρίς να της χορηγηθεί αναισθησία, καθώς δεν είναι διαθέσιμη στο νοσοκομείο αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας. Αυτή ήταν μία από τις χειρότερες στιγμές που θυμάται ο νοσηλευτής Αμπού Εμάντ Χασανέιν καθώς περιγράφει την μάχη που δίνει το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου για να αντιμετωπίσει την πρωτοφανή εισροή τραυματιών και την έλλειψη φαρμάκων αναισθησίας από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, στις 7 Οκτωβρίου. «Μερικές φορές τους δίνουμε αποστειρωμένες γάζες (για να δαγκώνουν) ώστε να μειώνεται ο πόνος», εξήγησε ο Χασανέιν. «Γνωρίζουμε ότι ο πόνος που νιώθουν είναι μεγαλύτερος από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, πέρα από αυτό που θα μπορούσε να αντέξει κάποιος στην ηλικία τους», πρόσθεσε αναφερόμενος στα παιδιά, όπως το κορίτσι με το τραύμα το κεφάλι.

Ο Νέμερ Αμπού Τάιρ, ένας μεσήλικας άνδρας, πήγε στο νοσοκομείο αλ Σίφα για να του αλλάξουν τη γάζα και να του βάλουν αντισηπτικό στο τραύμα που έχει στην πλάτη του, το οποίο προκλήθηκε από αεροπορική επιδρομή. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν του χορηγήθηκε αναισθησία όταν του έκαναν ράμματα στην πληγή. «Απήγγειλα το Κοράνι μέχρι να τελειώσουν», είπε. Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 1.400 άνθρωποι. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις στον πυκνοκατοικημένο θύλακα, που έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 10.800 Παλαιστινίων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

