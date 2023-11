Μάγουλα Πούτιν: «Μπότοξ ή σωσίας;» αναρωτιούνται χρήστες των social media

Πρησμένα φαίνονται τα μάγουλα του Βλαντίμιρ Πούτιν σε νέο βίντεο, σύμφωνα με σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που μετέδωσαν ΜΜΕ όπως το Newsweek. Το βίντεο έχει γίνει viral, με σχόλια όπως «τι τρέχει με τα μάγουλα του Πούτιν;», που έγραψε ο Ουκρανός σύμβουλος εσωτερικών υποθέσεων, Anton Gerashchenko. Το βίντεο, το οποίο μέχρι την Πέμπτη είχε λάβει σχεδόν ένα εκατομμύριο προβολές, διαρκεί μόνο τέσσερα δευτερόλεπτα και ενώ έχει υδατογράφημα του Κρεμλίνου στην επάνω δεξιά γωνία, δεν είναι σαφές πότε τραβήχτηκε.

Σε μια επόμενη ανάρτηση, ο Gerashchenko μοιράστηκε ένα άλλο βίντεο με τον Πούτιν να απευθύνεται σε μια συνάντηση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Καζακστάν, στο οποίο «δυσκολευόταν να προφέρει το όνομα του προέδρου». «Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που προφέρει λάθος το όνομα του ηγέτη μιας χώρας», ανέφερε ο Gerashchenko. «Έλλειψη σεβασμού ή τα νέα του μάγουλα επηρεάζουν την προφορά του Πούτιν;», συμπλήρωσε.

Το πρώτο βίντεο του Gerashchenko προκάλεσε κι άλλα σχόλια, στα οποία πολλοί αναφέρουν ότι φαίνεται πως ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μπότοξ. Ένας χρήστης ανέφερε: «Από την όψη της μικρής μελανιάς πάνω από το μάγουλο, πρόκειται για φρέσκο filler. Αναρωτιέμαι πώς να μοιάζει πραγματικά χωρίς όλες τις αισθητικές βελτιώσεις;». Ένας άλλος ανέφερε ότι έχει γίνει «ένεση για να τα ανασηκώσει και να τα γεμίσει».

Αυτό το σχόλιο αναφερόταν στις φήμες και τα σχόλια που λένε ότι η εμφάνιση του Πούτιν ήταν απόδειξη ότι πρόκειται για σωσία. Ένας άλλος χρήστης συνέκρινε ένα στιγμιότυπο από το viral βίντεο με άλλες εικόνες του Πούτιν, περιγράφοντας πως υπήρχαν διαφορές «στο σχήμα του κεφαλιού του, στο περίγραμμα και στο σχήμα των αυτιών του, στην κλίση της μύτης του». Ο εκπρόσωπος της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών του ουκρανικού στρατού (HUR), Andriy Yusov, δήλωσε στο Radio NV στις 5 Νοεμβρίου ότι έχει «αξιόπιστες πληροφορίες» ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί σωσίες, παρά τις έντονες διαψεύσεις του προεδρικού εκπροσώπου της Μόσχας.

«Όταν ο επίσημος εκπρόσωπος του Κρεμλίνου αρνείται επανειλημμένα την ύπαρξη σωσία του Πούτιν, το αντίθετο συμπέρασμα γίνεται πιο εύλογο», δήλωσε.

