Τζίτζι Χαντίντ – Μπράντλεϊ Κούπερ: «Σοβαρεύει» η σχέση τους

Η σχέση μεταξύ της Τζίτζι Χαντίντ και του Μπράντλεϊ Κούπερ φαίνεται πως προχωρά γρήγορα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six και πηγή από το περιβάλλον τους που έκανε δηλώσεις σε αυτή, το ζευγάρι φαίνεται πως βλέπει σοβαρά το ειδύλλιό του. «Γίνεται όλο και πιο σοβαρό και μάλιστα, πολύ γρήγορα. Είναι καθημερινά μαζί», αναφέρει πηγή. Mάλιστα, προσθέτει πως δεν είναι μόνο η ομορφιά του μοντέλου που έχει εντυπωσιάσει τον ηθοποιό, αλλά και το μυαλό της. «Τη βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσα πνευματικά», λέει η ίδια πηγή. Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον περασμένο μήνα. Η 28χρονη και ο κατά 20 χρόνια μεγαλύτερός της, απόλαυσαν σύμφωνα με τη Daily Mail, ένα δείπνο στη Νέα Υόρκη. Έκτοτε, έχουν κάνει πολλές δημόσιες εμφανίσεις μαζί.

Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ φέρονται να ξεκίνησαν να βγαίνουν αφού τους γνώρισε η πρώην του ηθοποιού, Ιρίνα Σάικ, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Page Six». Μόλις μία εβδομάδα αφότου το 28χρονο σούπερ μοντελ και ο 48χρονος ηθοποιός πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για ειδύλλιο, μια πηγή αποκάλυψε στο «Messenger» πώς προέκυψε το φαινομενικά τυχαίο ζευγάρι. «Η Τζίτζι συστήθηκε στον Μπράντλεϊ μέσω της Ιρίνα Σάικ και των κοινών τους φίλων στη βιομηχανία», δήλωσε η πηγή στο πρακτορείο. «Η Τζίτζι και η Ιρίνα ήταν κοντά όλα αυτά τα χρόνια, ενώ δούλευαν μαζί, και η Τζίτζι και ο Μπράντλεϊ έχουν κάνει παρέα και στο παρελθόν, αλλά ήταν πάντα φιλικό σε κοινωνικό πλαίσιο».

Αν και δεν είναι σαφές πότε η φιλία του Κούπερ και της Χαντίντ έγινε ρομαντική, η πηγή δήλωσε ότι το ζευγάρι πρόσφατα «δέθηκε για τις κόρες τους, όταν ο Μπράντλεϊ της ζήτησε να βγουν». Η Χαντίντ και ο Κούπερ φέρονται να τα βρήκαν μετά από γνωριμία με την πρώην του ηθοποιού, Σάικ. Αυτή η είδηση παρόλα αυτά αποτελεί έκπληξη για κάποιους, δεδομένου ότι η ίδια και ο Κούπερ πυροδότησαν φήμες συμφιλίωσης το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, η Ρωσίδα καλλονή και ο ηθοποιός εντοπίστηκαν σε διακοπέ5 στην Ιταλία με την κόρη τους τον Αύγουστο. Κατά τη διάρκεια του ίδιου ταξιδιού, το μοντέλο μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα στο Instagram της μαζί με μια φωτογραφία του πρώην συντρόφου της ξαπλωμένου σε ένα καγιάκ. Από την άλλη, η Σάικ φημολογούνταν ότι ήταν σε σχέση με τον Τομ Μπρέιντι μετά από πολλές κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Bradley Cooper, Gigi Hadid are getting ‘serious very quickly’ https://t.co/FSovYPZZFX pic.twitter.com/L2LgT5ngS6

— Page Six (@PageSix) November 7, 2023