Γέλιο και υγεία: Μια συνήθεια που θωρακίζει τον οργανισμό

Το γέλιο είναι σημαντικό για την σωματική και την ψυχική μας υγεία ενώ μας βοηθά να έχουμε ουσιαστικές σχέσεις και επιτυχία στη ζωή μας, υποστηρίζουν οι επιστήμονες. Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουμε το γεγονός ότι το γέλιο μας κάνει να αισθανόμαστε καλά αλλά λίγοι δίνουμε σημασία στα οφέλη μιας στιγμής που θα μας κάνει να γελάσουμε. Το γέλιο, εξάλλου, σύμφωνα με έρευνες, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις συνήθειες –μαζί με την γυμναστική και την υγιεινή διατροφή- που μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά για να έχουμε μια υγιή και ισορροπημένη καθημερινότητα.

Το γέλιο ως μέσο επικοινωνίας

Η συγγραφέας του βιβλίο ‘Laugh Your Way to Happiness’, Lesley Lyle, δήλωσε στο ηλεκτρονικό έντυπο Natural Health πως «μπορεί να το έχουμε ξεχάσει, αλλά κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, το γέλιο ήταν το μόνο μέσο για να επικοινωνήσουμε την χαρά και την απόλαυση. Μπορεί να έχετε γίνει ένας από την πλειοψηφία των ενηλίκων που σύμφωνα με έρευνες γελούν 15 φορές την ημέρα κατά μέσο όρο, αντίθετα με τα παιδιά που γελούν και χαμογελούν περίπου 300 και 500 φορές κάθε μέρα». Σύμφωνα, μάλιστα με τον Γερμανό ψυχολόγο Michael Titze,πριν από 60 χρόνια γελούσα τρεις φορές περισσότερο από ότι σήμερα. Σε 20 χρόνια το γέλιο, όπως λέει ο ψυχολόγος, μπορεί να είναι μια πρακτική που θα χαρακτηρίζει τους τρελούς! Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι που γελούν συχνά είναι πιο πιθανό να απολαμβάνουν υψηλούς μισθούς, να έχουν καλύτερες σχέσεις, καλύτερη υγεία και να θεωρούνται πιο γοητευτικοί.

Το γέλιο κάνει καλό στην υγεία μας

Οι επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι το γέλιο κάνει καλό στην καρδιά, τις αρτηρίες, μειώνει την πίεση και βελτιώνει τη ροή του αίματος. Σύμφωνα με τον γιατρό Michael Miller του πανεπιστημίου Maryland μόλις 15 λεπτά γέλιου την ημέρα μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις πιθανότητες μιας καρδιακής προσβολής.

Το γέλιο, όπως είναι αναμενόμενο, μπορεί να κάνει καλό και στην ψυχική μας υγεία, αφού σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να μας χαλαρώσει και να μας απαλλάξει από το άγχος. Το γέλιο μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης και της επινεφρίνης, των ορμονών που δημιουργούνται όταν αγχωνόμαστε.