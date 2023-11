Ουκρανία: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση

Ρωσικός πύραυλος έπληξε σήμερα φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, κατά την είσοδό του στο λιμάνι της Οδησσού, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος και να τραυματιστούν τρία μέλη του πληρώματος και ένας λιμενικός, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, το φορτηγό πλοίο KMAX RULER χτυπήθηκε από πύραυλο τύπου Kh-31P που εκτοξεύθηκε από ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε ο καπετάνιος του πλοίου (σ.σ. η εθνικότητα του οποίου δεν διευκρινίζεται), ενώ τραυματίστηκαν τρεις Φιλιππινέζοι – μέλη του πληρώματος – και ένας λιμενικός.

Το φορτηγό πλοίο επρόκειτο να φορτώσει σιδηρομετάλλευμα που προοριζόταν για την Κίνα, σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ, ο οποίος ανέφερε ότι μετά την αποχώρηση της Ρωσίας από τη συμφωνία για τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, έχουν σημειωθεί 21 ρωσικές επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας.

Russia struck the 230-meter civilian bulker Kmax Ruler with an X-31P missile. Three crew members from the Philippines were injured. A Ukrainian pilot died, and a port worker was injured. The incident happened at 16:44 on November 8 as the ship was entering the Pivdennyi port. pic.twitter.com/wRKxZc6kdh

