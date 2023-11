Προσδόκιμο ζωής Ελλάδα: Σε ποιες περιοχές οι άνθρωποι ζουν περισσότερο

Στα 80,2 χρόνια είναι το μέσο προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα σύμφωνα με την Eurostat τo 2021, όσο περίπου και στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (80,1 χρόνια). Για τις γυναίκες, το προσδόκιμο ήταν μεγαλύτερο κατά 5,5 χρόνια σε σχέση με τους άντρες και συγκεκριμένα στα 82,9 χρόνια έναντι 77,4 έτη. Στην Ευρώπη, το προσδόκιμο για τις γυναίκες είναι επίσης 82,9 χρόνια σύμφωνα με την Eurostat και για τους άντρες 77,2 χρόνια. Πρέπει να σημειωθεί ότι την περασμένη δεκαετία αυξανόταν σταθερά το προσδόκιμο, αλλά το 2020 και το 2021 μειώθηκε, εξέλιξη που αποδόθηκε στην πανδημία του κορωνοϊού, αλλά και την κλιματική αλλαγή.

Η μεγαλύτερη διαφορά στο προσδόκιμο γυναικών και αντρών καταγράφηκε στη Λετονία (9,8 χρόνια) και το μικρότερο στην γαλλική περιφέρεια Μαγιότ (2,3 χρόνια). Για τις γυναίκες το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής καταγράφεται στην περιφέρεια Μαδρίτης στην Ισπανία με 88,2 έτη, ενώ για τους άνδρες το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής εντοπίζεται στη Φινλανδία.

Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση, όμως έχει μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με τις περιοχές που ζει κανείς. Το προσδόκιμο ζωής στην ανατολική και τη δυτική χώρα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της κεντρικής Επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα σε Θράκη, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησο, το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι 76,4-77,6 και των γυναικών από 83-83,4 έτη.

Στα νησιά του Ιονίου, οι άνδρες έχουν προσδόκιμο ζωής τα 78,1 έτη και οι γυναίκες τα 83,4 χρόνια. Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο οι άνδρες φτάνουν τα 80,5 έτη και οι γυναίκες τα 85,4 έτη, στην Κρήτη οι άνδρες τα 79,1 έτη και οι γυναίκες τα 83,4 χρόνια. Αντίστοιχα, στο Νότιο Αιγαίο το προσδόκιμο ζωής των ανδρών είναι τα 79,1 έτη και των γυναικών τα 83,4 έτη. Στην Ανατολική Πελοπόννησο (Αργολίδα, Μάνη, Αρκαδία, Μεσσηνία) οι άνδρες αναμένεται να ζήσουν κατά μέσο όρο μέχρι τα 78,1 χρόνια τους και οι γυναίκες να συμπληρώσουν τα 83,7.

