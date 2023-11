Φιλιππίνες εκτέλεση παρουσιαστή: Δολοφονία σοκ, κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής

Ένας ραδιοφωνικός παρουσιαστής στις νότιες Φιλιππίνες πυροβολήθηκε θανάσιμα μέσα στο στούντιο την ώρα της εκπομπής του. Την επίθεση παρακολούθησαν άνθρωποι που εκείνη τη στιγμή παρακολουθούσαν την εκπομπή ζωντανά στο Facebook. Ο ένοπλος πήγε να δει τον παρουσιαστή Juan Jumalon, προσποιούμενος τον ακροατή. Στη συνέχεια τον πυροβόλησε δύο φορές κατά τη διάρκεια της ζωντανής πρωινής εκπομπής στην πόλη Calamba στην επαρχία Misamis Occidental. Βίντεο από την επίθεση δείχνει τον 57χρονο Jumalon να σταματά και να κοιτάζει προς τα πάνω πριν ακουστούν δύο πυροβολισμοί. Γέρνει πίσω στην καρέκλα του, ενώ η μουσική συνεχίζει να παίζει. Ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο δράστης, ο οποίος δεν φαίνεται στο livestream του Facebook, άρπαξε το χρυσό περιδέραιο του θύματος πριν διαφύγει με μοτοσικλέτα μαζί με έναν συνεργό που τον περίμενε έξω.

LOOK: The Misamis Occidental police releases a computerized facial composite of one of the suspected assailants in the killing of radio broadcaster Juan Jumalon, also known as DJ Johnny Walker on Sunday.

📷 Misamis Occidental Police Provincial Office/ Facebook pic.twitter.com/FgwtBY39uJ

— CNN Philippines (@cnnphilippines) November 6, 2023