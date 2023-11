Φιλί Βερολίνο – Κροάτης ΥΠΕΞ: Παρ’ ολίγον διπλωματικό επεισόδιο

Παρ’ολίγον διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε, όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Κροατίας Γκόρνταν Γκρλιτς-Ράντμαν προσπάθησε να φιλήσει την Γερμανίδα ομόλογό του Aναλένα Μπέρμποκ ενώ πόζαραν για την «οικογενειακή φωτογραφία» στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης της ΕΕ την Πέμπτη (2/11). Ήταν «μια θερμή, ανθρώπινη προσέγγιση προς μια συνάδελφο» είπε ο Κροάτης υπουργός ο οποίος, ωστόσο, παραδέχθηκε ότι «μπορεί να ήταν και λίγο άβολο» και έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη. Ο Κροάτης ΥΠΕΞ έσφιξε τα χέρια με την υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας και στη συνέχεια έσκυψε προς τα εμπρός για να τη φιλήσει.

Πολλά κροατικά μέσα ενημέρωσης έσπευσαν να τον επικρίνουν, με την ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών Ράντα Μπόριτς να περιγράφει το περιστατικό ως «εξαιρετικά ακατάλληλο». «Το βίαιο φιλί προς μια γυναίκα είναι βία, δεν είναι;» αναρωτήθηκε η πρώην πρωθυπουργός της Κροατίας, Γιαντράνκα Κόσορ. Συνεργάτες της Γερμανίδας υπουργού Εξωτερικών έλεγαν ότι ο Κροάτης υπουργός είχε καθυστερήσει για τη φωτογραφία και γι΄αυτό ήθελε να χαιρετήσει την κυρία Μέρμποκ με τη Bild να μεταφέρει το σχόλιο πηγών: ήταν μια άτσαλη προσπάθεια να χαιρετήσει γρήγορα ο ένας τον άλλο.

🇭🇷🇩🇪 Croatian FM Gordan Grlic-Radman made an awkward attempt to kiss his German counterpart Annalena Baerbock at the EU ministerial summit in Berlin

Balkans media and netizens heavily criticized the episode and even branded it ‘sexual harassment’.

Source: @geopolitics_live pic.twitter.com/J0Jg7dI9Kt

