8χρονη Χαμάς: Ανάμεσα στους απαχθέντες η μικρή Έμιλι που θεωρείτο νεκρή

Η Έμιλι Χαντ ένα 8χρονο κορίτσι από το κιμπούτζ Be’eri, που αναφέρθηκε ότι σκοτώθηκε στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, πιστεύεται τώρα ότι είναι ζωντανή και μεταξύ εκείνων που κρατούνται όμηροι στη Γάζα. Η οικογένεια ενημερώθηκε για αυτό από τις ισραηλινές αρχές πριν από πέντε ημέρες, δήλωσε η μεγαλύτερη αδερφή της χθες Κυριακή(5.11). «Ισραηλινοί αξιωματούχοι μας είπαν ότι είχε δολοφονηθεί. Πενθούσαμε. Στις 31 Οκτωβρίου, μας είπαν ότι ήταν πολύ πιθανό να την είχαν απαγάγει», είπε. Η Έμιλι Χαντ, με καταγωγή από την Ιρλανδία και το Ισραήλ, φέρεται να ήταν ένα από τα τουλάχιστον 130 άτομα που σκοτώθηκαν στη φονική σφαγή στο κιμπούτς Be’eri.

Το βράδυ της 6ης προς την 7η Οκτωβρίου το κοριτσάκι είχε πάει να κοιμηθεί στο σπίτι μιας φίλης της. Στον απόηχο της επίθεσης, σε συνέντευξη που είχε κάνει τον γύρο του κόσμου, ο ιρλανδικής καταγωγής πατέρας της Τόμας Χαντ με δάκρυα στα μάτια είχε δηλώσει ότι ένιωθε ανακούφιση που η κόρη του είχε σκοτωθεί και δεν είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Μετά από ένα μήνα πένθους, πιστεύοντας ότι είχε σκοτωθεί, η οικογένειά της αποκάλυψε σήμερα ότι οι ισραηλινές αρχές τους είπαν ότι το κορίτσι είναι όμηρος της Χαμάς και πιθανότατα κρατείται κάπου στην Λωρίδα της Γάζας. Η μεγαλύτερη αδελφή της Έμιλι, Νάταλι Χαντ, δήλωσε στον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Channel 12: «Μας είπαν ότι είχε δολοφονηθεί. Πενθούσαμε. Στις 31 Οκτωβρίου, μας είπαν ότι ήταν πολύ πιθανό να την είχαν απαγάγει».

This Israeli father recounts learning that his 8-year-old daughter was murdered by Hamas.

“They just said, we found Emily. She’s dead. I went, ‘Yes!’ and smiled, because that is the best news of the possibilities I knew.

She was either dead or in Gaza. And if you know… pic.twitter.com/avJ4znTFnB

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 12, 2023