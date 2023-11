Αμβούργο αεροδρόμιο – ομηρία: Τέλος στο θρίλερ, παραδόθηκε ο πατέρας

Έληξε το περιστατικό ομηρίας που βρισκόταν από χθες το βράδυ σε εξέλιξη στην πίστα του αεροδρομίου του Αμβούργου. Σύμφωνα με την αστυνομία της γερμανικής πόλης, συνελήφθη χωρίς να προβάλλει αντίσταση ο ύποπτος, ένας 35χρονος Τούρκος που είχε εισέλθει με το αυτοκίνητό του στην πίστα του αεροδρομίου και κρατούσε όμηρο την τετράχρονη κόρη του. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πατέρας και κόρη βγήκαν από το αυτοκίνητο και το παιδί δείχνει να μην έχει τραυματιστεί.

After 18 hours, the kidnapping drama that paralyzed Hamburg airport ended: the kidnapper, identified as Salman A. (35), was arrested, and his 4-year-old daughter, whom he held in the car at gunpoint, was released unharmed.

According to reports, the gunman kidnapped the girl from… pic.twitter.com/rvoP1WOE48

— Hot news (@TheNewsTrending) November 5, 2023