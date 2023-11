Κηδεία Μάθιου Πέρι: Το τραγούδι που έκανε τους πάντες να βουρκώσουν

Η οικογένεια και οι φίλοι του Μάθιου Πέρι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, όταν ένα τραγούδι του Πίτερ Γκάμπριελ, ακούστηκε ως καταληκτική νότα στην κηδεία του, στην οποία παρευρέθηκαν οι συμπρωταγωνιστές του στα «Φιλαράκια». Πρόκειται για το τραγούδι Don’t Give Up του Peter Gabriel, το οποίο εμπνέει εδώ και χρόνια ανθρώπους που παλεύουν με εθισμούς. Η Τζένιφερ ‘Ανιστον, η Lisa Kudrow, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο David Schwimmer και ο Matt LeBlanc από τα Φιλαράκια, φορούσαν μαύρα κοστούμια και ήταν πολύ μελαγχολικοί καθώς ετοιμάζονταν να πουν το τελευταίο αντίο στον Mάθιου Πέρι στο νεκροταφείο Forest Lawn στο Λος Άντζελες σε μια ιδιωτική τελετή.

Matthew Perry honored by fans at ‘Friends’ apartment: See photos pic.twitter.com/GRV4AfccnB

— The Messenger (@TheMessenger) October 30, 2023