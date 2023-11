Χρυσή μπάλα: Πλέον η UEFA αναλαμβάνει

Μετά την τελευταία απόκτηση της Χρυσής μπάλας από την Λιονέλ Μέσι, ο θεσμός αλλάζει, με την UEFA να αναλαμβάνει τη διοργάνωσή του και να προστίθενται δύο επιπλέον βραβεία στα ήδη 8 υπάρχοντα. Πλέον τη διοργάνωση των βραβείων αναλαμβάνει από κοινού με τον Όμιλο Amaury, ιδιοκτησία του οποίου είναι το γαλλικό περιοδικό France Football και η εφημερίδα L’Équipe. Ο θεσμός της Χρυσής Μπάλας χρονολογείται από το 1956, με 45 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές στην πάροδο των ετών να έχουν αναδειχθεί νικητές, αρχής γενομένης από τον Στάνλεϊ Μάθιους, τον γηραιότερο που έχει κρατήσει στα χέρια του το απόλυτο βραβείο αναγνώρισης των επιτευγμάτων ενός παίκτη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της UEFA και της γαλλικής εταιρείας μέσων ενημέρωσης, ο Όμιλος Amaury παραμένει ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος της Χρυσής Μπάλας και θα συνεχίσει να επιβλέπει το σύστημα ψηφοφορίας, το οποίο θα παραμείνει αμετάβλητο και ανεξάρτητο. Από τη μεριά της, η UEFA θα συνεισφέρει την ποδοσφαιρική της τεχνογνωσία, θα διαχειρίζεται τα παγκόσμια εμπορικά δικαιώματα και θα διοργανώνει το ετήσιο γκαλά των βραβείων.

